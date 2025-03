Nice inaugure sa nouvelle station service multi-énergies

Si vous voulez voir à quoi vont ressembler de plus en plus vos stations services, un tour sur la Prom’ de Nice à l’emblématique “Relais des Pergolas” de TotalEnergies. Installé square Kirchner, face au 20 Bd René Cassin, il a été totalement réaménagé en station multi-énergies. Il est désormais possible d’y faire un plein avec différents carburants, incluant le bioéthanol ou le GPL, mais aussi d’y recharger rapidement une voiture électrique. (Photo Gael Baudet : lors de l'inauguration de la station-service nouvelle génération).

Quatre bornes de recharge électrique ultra-rapide

C’est ce qui a été montré et expliqué hier mercredi lors de l’inauguration. Station service multi-énergies, elle est désormais équipé de 4 points de recharge électrique ultra-rapide (bornes de 300 kW) permettant de recharger 80 % d’une batterie de véhicule électrique en moins de 30 minutes et 100 kms d’autonomie en moins 6 minutes. Ce n’est pas encore un relais superchargeur de Tesla, mais une belle avancée pour répondre à l’angoisse des conducteurs de véhicules électriques.

Carburants : les classiques plus le superéthanol et le GPL

Côté carburant pour véhicule thermique, la station propose les classiques (super, essence, diesel…) mais également, ce qui est moins courant, elle dispose d’un distributeur de Superéthanol-E85 et d’un distributeur de GPL (gaz de pétrole liquéfié). Pour précision, l’E85 est proposé ainsi dans 4 stations-services Total Energies à Nice et pour le GPL, c’est la 2ème. Autres éléments nouveaux : un lavage automobile “Wash” qui recycle jusqu’à 75 % de l’eau utilisée tandis que la station-service a été entièrement rénovée aux meilleurs standards en matière d’efficacité énergétique et de confort. Des petites touches de vert supplémentaires pour le groupe pétrolier.

Un coup de jeune pour le "Relais des Pergolas" (52 ans)

Ouvert il y a 52 ans, le “Relais des Pergolas” a pris ainsi un sérieux coup de jeune. Avec notamment ses bornes de recharge ultra-rapide (ce qui n’est pas encore courant en zone urbaine), il est désormais aux standards actuels, comme l’a souligné Jean-Michel Diaz, Directeur Régional. En France, 230 stations-service TotalEnergies proposent des emplacements dédiés aux véhicules électriques dont 9 stations urbaines 100% dédiées à la recharge électrique (Paris La Défense, Lyon, Metz, Rouen, Lille, Courbevoie, Dijon, Marseille, Massy).

Objectif 500 stations-services équipés de bornes de recharge

A horizon 2026, le groupe a pour objectif d’équiper 500 stations-service : 200 sur le réseau routier national (autoroutes et rocades) ; 300 en ville, en zones péri-urbaines et de transit (aéroports, gares, zones touristiques) dont un tiers d’entre elles seront des sites 100% électrique. Directeur du Réseau et des Solutions de Mobilité́, Jérôme Dechamps a ainsi confirmé la volonté du groupe de se positionner comme un acteur-clé́ de la mobilité́ électrique en France et son ambition de proposer des bornes Haute Puissance tous les 100 kilomètres. La Prom’ est déjà de la partie.