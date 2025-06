Nice : la Côte fête un Concours d’Innovation i-Phd et i-Lab 2023 exceptionnel

Un palmarès exceptionnel pour le territoire ! Jamais, la Côte d’Azur n’avait obtenu autant de prix dans le prestigieux Concours d’Innovation i-Phd et i-Lab. En 2023, le territoire des Alpes maritimes et du Var compte 5 lauréat/es i-PhD, dont deux Grands prix, et 7 lauréats i-Lab, dont un Grand prix. Ce succès remarquable, orchestré par l’Incubateur Provence Côte d’Azur, correspond à un investissement potentiel de 2,7 M€ aux côtés des porteurs de projet. (Photo WTM : les lauréats et lauréates azuréens du concours d'innovation i-Lab et i-PhD).

Le concours d’Innovation i-Phd et i-Lab ? Il cible tout particulièrement les meilleures deeptechs. Opéré par BPIFrance dans le cadre de France 2030 et sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, il sélectionne et récompense des projets de création d’entreprises d’innovation de rupture. Au niveau national cette année, ce sont 50 projets dont 10 Grands prix qui ont été sélectionnés dans la catégorie i-PhD, et 79 dont 10 Grands prix dans la catégorie i-Lab. On peut mesurer aussi la performance du territoire qui a remporté 10% des prix i-PhD et près de 10% des prix i-Lab décernés en France cette année. Bien au-delà de son poids démographique.

Pour marquer ce résultat hors norme, l’Incubateur Provence-Côte d’Azur avait invité les doctorant/es, post-docs et chercheur/ses à rencontrerce matin au Hub de l’Innovation (ancien CEEI NCA à Nice Méridia), les lauréats et lauréates azuréens et à découvrir leurs projets inspirants. Les Grands prix (Antonia Machlouzarides-Shalit de NeuroPin, Marielle Péré de CellEmax, Melpomeni Dimopoulou de PearCode) étaient présents ainsi que tous les autres chercheur(e)s primés. Chacun a pu présenter et expliquer son projet d'entreprise. Un événement organisé en partenariat avec BPIFrance, le CNRS, Inria, les Universités Côte d’Azur et de Toulon, INRAE, l’Inserm, la SATT Sud-Est, et accueilli par la Métropole Nice-Côte d’Azur pour un hommage à la recherche et l'entrepreneuriat.