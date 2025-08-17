Fermer le menu
L'éco de la Côte.

Safe Harbour Marinas concrétise le rachat de Monaco Marine

17 août 2025, par Jean-Pierre Largillet

#nautisme#business#ports

Safe Harbour Marinas concrétise le rachat de Monaco Marine

Les négociations exclusives annoncées en juin dernier pour le rachat de Monaco Marine par le groupe américain Safe Harbor Marinas ont abouti. Avec l’acquisition du réseau azuréen spécialisé dans les services de refit, de maintenance et de réparations de superyachts (9 chantiers de Marseille à Monaco) le géant américain affirme son ambition de s’implanter durablement dans la région méditerranéenne.

C’est fait. Le groupe américain Safe Harbor Marinas, détenu par le fonds d’investissement Blackstone, est désormais propriétaire de Monaco Marine. Spécialisé dans le superyachting, ce réseau azuréen de chantiers navals aligne neuf chantiers situés entre Marseille et Monaco, incluant des sites à Marseille, La Ciotat, dans le Golfe de Saint-Tropez, à Antibes, Saint-Laurent-du-Var, Beaulieu-sur-Mer,  Monaco... (Photo DR : le "refit" de Bejin, au chantier naval de la Seyne, yacht de 50 mètres qui sera présenté au prochain Monaco Yacht Show).

Le 12 juin dernier, Safe Harbor Marinas, qui compte désormais 149 marinas et chantiers à travers le monde, avait annoncé être entré en négociations exclusives pour un rapprochement avec Monaco Marine. Cette opération, qui restait sous réserve des autorisations réglementaires requises, a été confirmée le 31 juillet dernier. Elle se traduit par l’acquisition de 100% du capital de Monaco Marine SA par Safe Harbor Marinas”. 

Avec ce rachat, dont le montant est resté confidentiel, Safe Harbour pose son premier pied en Europe. Monaco Marine lui apporte neuf sites stratégiques en Méditerranée spécialisés dans la maintenance, la refonte et l’accueil de superyachts de moins de 90 mètres. Pour le groupe américain, l’occasion d’affirmer son ambition de s’implanter durablement dans la région méditerranéenne et d’offrir un réseau encore plus étendu et homogène aux propriétaires, capitaines et équipes œuvrant dans les ports de prestige. 

Cette acquisition marque également une étape importante dans la concentration du marché mondial des services aux superyachts. Elle montre également l’importance prise par la Méditerranée, et tout particulièrement la Côte d’Azur, sur ce créneau de l’ultra luxe nautique.

 

