Après l'obtention par Vatel de son permis de construire au Grand Arénas, l'association Tous citoyens ! dénonce un projet situé sur un sol qu'elle juge instable, à proximité du bâtiment "L'Avant-Scène" qui s'est enfoncé de 16 cm dans le sol, et à la lisière d'une zone reclassée inondable par un porté à connaissance préfectoral de 2023. L'association rappelle que le tunnel de la voie rapide et la gare Saint-Augustin voisins ont tous deux nécessité des injections de ciment non prévues pour stabiliser leurs fondations, et s'interroge sur la capacité du maire de Nice à garantir que le scénario de l'Avant-Scène ne se reproduise pas.

L'association réitère sa demande d'un moratoire sur toute nouvelle construction dans la Plaine du Var tant que la transparence n'aura pas été faite sur les risques de chacun des projets en cours, et exige la suspension du projet Vatel jusqu'à ce que des garanties soient rendues publiques face aux risques géologiques encourus.