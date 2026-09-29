Le grand salon 2026 du Tax Free, qui s'est ouvert lundi au Palais des Festivals et se prolongera jusqu'à jeudi, renouvelle pour trois ans supplémentaires à Cannes. L'accord de renouvellement a été signé hier, lundi 28 septembre à Cannes par Sarah Branquinho, présidente de TFWA World Exhibition & Conference et Nicolas Gorjux, président de la SEMEC, société gestionnaire du Palais des Festivals. Il confirme Cannes comme ville hôte de l'événement à partir de l'automne 2027 et pour au moins trois éditions supplémentaires. Installé au Palais depuis plus de quarante ans, le salon réunit chaque année les grandes marques, distributeurs, opérateurs de transport et acteurs majeurs du duty free et du travel retail mondial. "Au fil des années, Cannes est devenue bien plus qu'une destination : pendant une semaine, la ville est le point de rencontre mondial et le cœur de l'industrie du duty free et du travel retail", rappelle à cette occasion Sarah Branquinho.

Pour Nicolas Gorjux, "le travel retail trouve ici un écosystème particulièrement adapté à ses enjeux". Le président du Palais des Festivals inscrit ce partenariat dans la vocation de l'établissement, "Accueillir Durablement le Monde", et dans l'ambition de faire de Cannes un lieu de rencontres internationales, de créativité et d'innovation.