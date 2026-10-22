Nice : l’EDHEC prépare une extension de son campus à 60 millions d’euros

Installée à Nice depuis 1991, l’école de commerce prévoit un nouveau bâtiment de 7 500 m² pour la rentrée 2030. Un investissement destiné à accompagner sa croissance, renouveler ses espaces d’apprentissage et renforcer le rayonnement international du campus azuréen.

L’EDHEC s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement niçois. L’école prévoit la construction d’un bâtiment de 7 500 m² sur six étages, à proximité immédiate de ses locaux actuels sur la promenade des Anglais. L’opération représente un investissement annoncé de 60 millions d’euros. Le démarrage des travaux est attendu fin 2026 ou début 2027, pour une ouverture visée à la rentrée de septembre 2030. Cette extension répond notamment à la pression sur les capacités d’accueil : les programmes Grande École et BBA affichent complet, selon la direction. (Photo ©ABC Architectes Associes : une vue de l’insertion sur la Promenade des Anglais, du nouveau bâtiment -à droite- dans le projet d’extension du campus niçois de l’EDHEC).

Un campus niçois ouvert en 1991

Ce chantier prolonge une implantation vieille de trente-cinq ans. C’est en 1991 que l’EDHEC a ouvert son campus sur la promenade des Anglais, ajoutant une adresse méditerranéenne à son ancrage historique lillois. Le site niçois accueille aujourd’hui quelque 4 000 étudiants. Pour préparer son agrandissement, l’école a acquis une parcelle voisine de ses bâtiments actuels, lui permettant de développer son campus sans quitter cette localisation emblématique.

Le nouvel ensemble sera principalement consacré à l’enseignement et à la vie étudiante, avec des salles de cours modulables, un centre de ressources et d’apprentissage, des espaces de travail collectif et plusieurs terrasses ouvertes sur la ville et la mer. L’ambition ne consiste donc pas seulement à ajouter des places : l’EDHEC veut adapter son environnement aux pédagogies actives, aux travaux de groupe et aux usages numériques. L’école ne précise toutefois pas encore combien d’étudiants supplémentaires pourront être accueillis grâce à cette extension.

Dans le plan stratégique "Générations 2050" de l’école

Conçu avec ABC Architectes, le projet affiche également une ambition environnementale. L’EDHEC vise une certification BREEAM, avec une attention portée à la performance énergétique, aux matériaux biosourcés et à l’intégration paysagère. La présentation du campus mentionne aussi un stationnement de 300 places pour les vélos. Ces orientations doivent concilier confort des usagers et sobriété du bâtiment ; elles constituent à ce stade des objectifs de conception, qui devront se traduire dans sa construction puis son exploitation.

L’opération niçoise s’inscrit dans le plan stratégique "Générations 2050" de l’école. Sur les 270 millions d’euros d’investissements annoncés pour la période 2024-2028, 120 millions sont consacrés à la transformation des campus de Lille et de Nice, à raison de 60 millions chacun. Pour l’implantation azuréenne, cette extension constitue ainsi un levier de développement autant qu’un chantier immobilier : elle doit soutenir la croissance de l’école, enrichir l’expérience étudiante et conforter la place de Nice dans son réseau international.