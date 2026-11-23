Le laboratoire niçois a signé avec l'italien Epitech Group un accord qui lui donne les droits exclusifs de développement et de commercialisation de l'adelmidrol, une molécule dédiée à la santé des yeux et des paupières.

Le laboratoire pharmaceutique familial niçois, spécialisé en ophtalmologie, a annoncé un accord mondial avec Epitech Group, une société biopharmaceutique italienne qui fait de la recherche sur la neuro-inflammation. Horus Pharma obtient ainsi les droits exclusifs de développement et de commercialisation de l'adelmidrol, une molécule qui appartient à Epitech Group. Ces droits couvrent l'ophtalmologie humaine et la dermatologie périoculaire, c'est-à-dire les soins de la peau autour des yeux. Le laboratoire niçois pilotera le développement des futurs produits ophtalmiques à base d'adelmidrol, puis leur commercialisation grâce à son réseau international. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été communiquées. (Photo DR : la famille Claret, les parents et leurs deux fils, aux commandes d'Horus Pharma avec de gauche à droite Claude, Adrien, Martine et Nicolas).

L'adelmidrol fait partie des ALIAmides, une famille de molécules qu'Epitech Group étudie depuis plus de trente ans. Ces molécules jouent un rôle dans les mécanismes naturels de régulation de l'organisme. Ces recherches prolongent les travaux de Rita Levi-Montalcini, prix Nobel de médecine en 1986, qui avait décrit le mécanisme ALIA (Autacoid Local Injury Antagonism). Fondée en 2001 par Francesco della Valle, la société italienne détient plus de 400 brevets internationaux et mène plus de 40 projets de recherche. Les deux partenaires veulent étudier ce que la molécule peut apporter en ophtalmologie, où les besoins augmentent : la population vieillit, les maladies chroniques progressent et les affections de la surface de l'œil restent difficiles à traiter. Raffaella della Valle, directrice générale d'Epitech Group, voit en Horus Pharma "un partenaire de choix" grâce à son expertise reconnue dans ce domaine.

Pour rappel, Horus Pharma a été fondé en 2003 par Martine et Claude Claret. Le groupe est présent dans plus de 40 pays. Il a des filiales en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Espagne, en Suisse et dans les pays nordiques, ainsi qu'une joint-venture en Roumanie. Dès ses débuts, il s'est fait connaître avec des produits ophtalmiques sans conservateurs à base d'acide hyaluronique. Chaque année, il consacre une part importante de son chiffre d'affaires à la recherche. Il s'appuie aussi sur Dulcis health science, un laboratoire monégasque créé en 2024, qui développe des compléments alimentaires pour les yeux et des produits dermocosmétiques. Pour Claude Claret, directeur général d'Horus Pharma, l'accord s'inscrit dans la stratégie du groupe. "Les travaux que nous avons menés ont renforcé notre intérêt pour le potentiel de l'adelmidrol en santé oculaire", explique-t-il.