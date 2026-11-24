Fiscalité stable, désendettement et soutien à l’IA, au quantique et à la fibre : le Département a présenté ses priorités pour 2027, avant le vote du budget attendu fin janvier.

Pas de hausse de la fiscalité départementale, une dette qui continue de baisser et 230 M€ d’investissements maintenus : c’est le cap fixé par Charles Ange Ginésy lors de la séance plénière du vendredi 20 novembre à Nice. Le président du Département a écarté une hausse de 0,5 point des droits de mutation sur les transactions immobilières (les DMTO ont rapporté 566,7 M€ en 2025 en hausse de 15% sur un an) et vise une dette inférieure à 809 M€ fin 2027. Selon les projections présentées en séance, le projet de loi de finances pourrait entraîner une ponction supplémentaire de près de 30 M€, portant à 159 M€ le total des prélèvements de l’État sur la collectivité. (Photo Crédit Département06 : Le futur collège de Levens dont la première pierre a été posée début septembre).

Sur le terrain du numérique, le Département entend continuer à soutenir les grands rendez-vous de l’intelligence artificielle et du quantique. Une contribution exceptionnelle de 4,8 M€ au SICTIAM pour achever le réseau public de fibre optique dans le moyen et le haut pays figurait aussi à l’ordre du jour. Côté sécurité, l’exécutif prévoit d’étendre la vidéoprotection avec détection par IA, de renforcer la surveillance météo autour du radar du mont Vial et de recruter 54 sapeurs-pompiers professionnels d’ici octobre 2027 .

Les communes doivent conserver plus de 60 M€ d’aides, tandis que 28 M€ sont annoncés pour les collèges, avec la poursuite du chantier de Levens. En matière de logement, l’entrée de la Métropole Nice Côte d’Azur au capital d’Habitat 06 doit contribuer à produire 2 000 logements sociaux neufs ou acquis et améliorés en cinq ans, dont 1 000 à Nice. Parmi les autres priorités figurent une pouponnière de 18 places, un nouveau schéma de l’autonomie axé sur le maintien à domicile et l’habitat inclusif, ainsi qu’une unité mobile de vaccination dans le moyen et le haut pays.

Ces annonces restent des orientations, et non des crédits votés pour 2027. Le vote du 20 novembre portait sur un ajustement du budget 2026, relevé de 22,8 M€ à 1,671 Md€ selon le groupe Environnement et Solidarités. Attendu fin janvier, le vote du budget primitif permettra de savoir comment seront répartis les 230 M€ d’investissements annoncés et où porteront les économies de fonctionnement.