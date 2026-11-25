Aménagé dans l’ancien auditorium de la CCI Nice Côte d’Azur, au 18 boulevard Carabacel, le Dix-Huit a été inauguré hier mardi. Pour Gil Marsalla, fondateur de Directo Prod qui pilote cette salle de 180 places assises et 400 debout, cette ouverture va doper l’offre de spectacle vivant à Nice…en attendant la salle de spectacles de 1.000 places qui manque toujours.

Inaugurée hier soir, le Dix-Huit, nouvelle salle de spectacles qui tire son nom de son adresse, le 18 boulevard Carabacel, occupe l’ancien auditorium de la CCI Nice Côte d'Azur, transformé depuis le mois de juin. Portée par la CCI, qui en a confié l’exploitation à Directo Prod à l’issue d’un appel d’offres, elle se veut un lieu hybride entre économie et culture : modulable, elle accueillera concerts, humour, théâtre, expositions et conférences, mais aussi réunions, séminaires et rencontres professionnelles. Sa jauge de 400 places debout est "plutôt intéressante", note Gil Marsalla, fondateur de Directo Prod, quand la jauge assise, de 180 places, reste, elle, "très limitée". (Photo DR : Gil Marsalla, fondateur et dirigeant de Directo Prod, au centre de son équipe du Dix-Huit).

Nice manque d'une salle pluridisciplinaire de 1.000 places

Pour le producteur niçois, ce lieu n’apporte aussi qu’une réponse partielle à un manque qu’il dénonce depuis quinze ans : celui d’une salle pluridisciplinaire d’environ 1 000 places. “Aujourd’hui, 60 % des spectacles en France se jouent dans des salles de moins de mille places. Ce type de salle, on n’en a pas”, plaide-t-il. "Lille en compte sept ou huit, Nantes quatre ou cinq, Paris beaucoup, Nice aucune. Le Palais Nikaia impose de réunir trois à cinq mille spectateurs pour amortir un spectacle, et Acropolis, avec une salle de congrès peu adaptée au spectacle, n’existe plus". Directo Prod était prêt à investir dix millions d’euros pour construire cet équipement, sans parvenir à trouver de terrain, “le foncier à Nice étant ce qu’il est”. C’est alors que Gil Marsalla commençait à renoncer, que la CCI a lancé l’appel d’offres pour la gestion de son auditorium. La balle a été prise au bond.

“Compléter l’offre culturelle de spectacles manquants à Nice”

Le dirigeant, cependant, ne s’en cache pas : le Dix-Huit “ne va absolument pas pallier le manque de cette grande salle”. En revanche, il permettra de “compléter l’offre culturelle de spectacles manquants à Nice”. Faute de jauge intermédiaire, la danse a disparu des scènes niçoises, déplore-t-il, et les artistes de variétés qui tournent dans des salles de mille places privilégient Antibes, Cannes, Monaco et désormais La Trinité. “La ville de Nice, cinquième ville de France, doit se doter” d’un tel outil, insiste Gil Marsalla, qui dit en avoir longuement discuté avec la nouvelle équipe municipale, notamment Pierre Ippolito : “Tout le monde est d’accord là-dessus. C’est un vrai sujet qui va venir sur la table.” Un combat qu’il entend mener avec la mairie et la CCI au nom des industries culturelles et créatives, qui pèsent selon lui “sept fois plus que l’automobile en France” : “C’est fini, l’époque des saltimbanques. Aujourd’hui, c’est un secteur qui crée de l’emploi, qui crée de la richesse.”

Faire du Dix-Huit le lieu d'une renaissance

Dans l’immédiat, Gil Marsalla, 57 ans, veut faire du Dix-Huit le lieu d’une renaissance. “J’ai connu Nice dans les années quatre-vingt, où il y avait des piano-bars à chaque coin de rue. On allait le soir, même le lundi ou le mardi, écouter du jazz, du rock, du funk, de la salsa un peu partout à Nice. Aujourd’hui, il n’y a plus rien”, regrette-t-il. D’où son projet de Nice Jazz Club : “On a un des plus grands festivals de jazz au monde, le plus ancien en tout cas, et on n’a pas une salle où on écoute du jazz régulièrement.” S’y ajouteront un Nice Comedy Club, en lien avec son festival Les Plages du Rire, créé il y a dix-sept ans, et une programmation de musiques actuelles tournée vers “les futures stars de demain”, qui “démarrent dans les petites salles”.

Quatre soirées inaugurales...à 18 euros

Quatre soirées inaugurales, toutes au tarif unique de 18 euros en clin d’œil au nom de la salle, ouvrent la saison au public. Le jeudi 26 novembre, la soirée NEON XP accueille le DJ et producteur Yuksek et Roxie pour un set électro. Le vendredi 27, Charlie Winston, Britannique installé de longue date sur la Côte d’Azur, se produit en configuration intimiste autour de “Love Isn’t Easy”, son sixième album paru en octobre, avec Medi en première partie ; la date affiche complet. Le samedi 28, l’accordéoniste cannois Richard Galliano présente son récital “Passion Galliano”. Le dimanche 29 à 17 heures, enfin, le premier Plages Comedy Club, embryon du comedy club voulu par Gil Marsalla, réunit autour de Laurent Barat, Marion Augine, Alisson Alessandrini, Sarah Jatombo, Baptiste et Laurent Garbarino, sous le parrainage d’Anne Roumanoff.

Une ouverture à toutes les formes d'expression artistique

La suite de la programmation confirme l’éclectisme du lieu et l’ouverture à toutes les formes d’expression artistique. En décembre, Louis Winsberg et Yvan Cujious rendront hommage à Claude Nougaro le 10, avant le DJ Ben Carter le 12 ; Kevin Saura Group, Manu Lanvin et Brooklyn Funk Essentials sont également annoncés cette saison. L’humour occupera une large place en 2027, avec le Tremplin des Plages du Rire le 19 janvier, Roman Doduik le 22, Mayel Elhajoui le 23, Alexis Loizon le 24 février, Laurent Barat le 13 mars…