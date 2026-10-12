Près de 20 000 visiteurs venus de 95 pays pour la deuxième édition niçoise du plus grand événement européen de jeux de combat : un succès pour EVO France qui a bénéficié des réseaux d’Orange, fournisseur officiel. Mais un regret pour Nice, qui perd un de ses grands événements e-sport.

La deuxième édition d’Evo France a refermé ses portes ce dimanche 11 octobre au Palais des Expositions de Nice sur un bilan historique. En trois jours, près de 20 000 visiteurs ont été accueillis, dont des milliers de compétiteurs issus de 95 pays, venus en découdre sur les huit compétitions officielles de cette étape européenne de l’Evolution Championship Series, la référence mondiale du versus fighting. Fort de ces deux éditions, qui ont battu plusieurs records européens, les organisateurs ont annoncé changer de dimension : la troisième édition quittera Nice pour grandir encore plus à Paris du 22 au 24 octobre 2027 (le lieu sera dévoilé prochainement). (Photo DR : EVO France au Palais des Expositions).

Associé à ce succès de la seconde édition en tant que fournisseur officiel de l’événement, c'est Orange qui assurait la connectivité très haut débit nécessaire et la couverture réseau optimale sur le site. Cette infrastructure a permis la retransmission simultanée des huit compétitions sur les plateformes de streaming, à destination des spectateurs du monde entier. L’opérateur avait également installé sur son stand sa ”Safe Zone”, un environnement de jeu bienveillant destiné à prévenir les comportements toxiques et à sensibiliser joueurs et familles à un usage équilibré du numérique. Acteur historique de l’esport en France depuis plus de dix ans, Orange entend ainsi contribuer à un esport fondé sur le respect, l’inclusion et la confiance numérique.

Quant au départ vers la capitale, il répond à une stratégie de croissance mondiale. Alors qu’Evo fêtera ses 25 ans en 2027 à Las Vegas, le circuit lancera de nouvelles étapes à Singapour, au Maroc et au Brésil, en plus de ses rendez-vous américains, japonais et français. Paris doit offrir à Evo France des capacités d’accueil démultipliées, ce que ne permet pas le Palais des Expositions niçois, et une accessibilité internationale sans équivalent. “Après deux éditions qui ont battu plusieurs records européens à Nice, que nous remercions pour leur formidable accueil, Evo France s’apprête à changer de dimension pour son édition 2027. Notre ambition est de faire de Evo France l’un des plus grands évènements esport et communautaires du monde et Paris répond parfaitement à cette ambition”, a assuré Bertrand Amar, président de N.E.O. (New Esport Org.), organisateur de l'événement.

Même constat du côté de Stuart Saw, président de RTS, détenteur et organisateur du circuit mondial Evo : “Nous avons pu mesurer, ces deux dernières années, à quel point les communautés du versus fighting attendaient un événement de cette envergure en Europe et étaient attachées à la marque Evo. Nous souhaitons en 2027 leur proposer quelque chose qui n’aura encore jamais été proposé en Europe et qui s’inscrit dans le développement international du circuit Evo.” Pour Nice, qui aura servi de rampe de lancement à l’étape européenne d’Evo, le départ vers Paris est aussi la marque d’un pari réussi. Mais les regrets n’en sont pas moins vifs.