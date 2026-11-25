David Lisnard a été réélu ce mercredi 25 novembre à la présidence de l'Association des maires de France (AMF) avec 72 % des voix, à l'issue du 108e Congrès des maires réuni à Paris. Le maire de Cannes bat de nouveau Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, qu'il avait déjà devancé en 2021 avec 62 % des suffrages. Au total, 34 363 maires et présidents d'intercommunalité étaient appelés à voter du lundi 23 novembre à 17 h au mercredi 25 à 13 h. Son score est inférieur aux près de 92 % obtenus en 2023, mais il était alors le seul candidat. "C'est un magnifique résultat", a-t-il réagi auprès de France 3. La campagne a tourné autour du "mélange des genres" entre la présidence de l'AMF et ses ambitions présidentielles, dénoncé dans plusieurs lettres ouvertes. Philippe Laurent réclamait un président "à plein temps" et dénonçait une association "confisquée par des jeux politiciens". David Lisnard répond qu'il est "mandaté par les maires" et non "le patron des maires". Il a annoncé aussi qu'une direction collégiale assurerait l'intérim pendant la campagne et s'est engagé à quitter l'AMF s'il était élu à l'Élysée. (Photo DR : David Lisnard, très entouré par la presse, lors de l'annonce de sa réélection à l'AMD).

Pour le fondateur de Nouvelle Énergie, candidat déclaré à la présidentielle de 2027, cette victoire écarte un risque. Selon Le Monde, une défaite aurait “fait, au mieux, mauvais effet” sur sa campagne, même s'il assurait qu'il resterait candidat quel que soit le résultat. Les parrainages sont aussi en jeu : les maires représentent 79 % des élus habilités à accorder les 500 signatures nécessaires. Rester à la tête de leur association lui garde un réseau utile, même si son influence réelle sur leurs choix reste incertaine. Le maire de Cannes se pose aussi en rassembleur : le bureau de l'AMF est partagé à parts égales entre la droite et la gauche, et il défend un accord de cogestion avec les socialistes. Édouard Philippe, son concurrent dans les sondages, a même dit avoir voté pour lui en saluant “un bon président des maires”.

Pour Cannes et la Côte d'Azur, cette réélection prolonge l'exposition nationale d'un maire réélu dès le premier tour des municipales de mars dernier avec 81 % des voix, qui préside aussi la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins. Elle tombe à moins de trois semaines de la première Fête de l'Entrepreneuriat, organisée par Graines de Boss le 14 décembre au Palais des Festivals. L'événement s'ajoute à une politique d'attractivité économique dont il a fait un marqueur de son action municipale, du World AI Cannes Festival au pôle Bastide Rouge consacré aux industries créatives. Reste une question concrète pour les Cannois et les acteurs économiques du bassin : comment le maire va-t-il partager son agenda entre la Croisette, le siège de l'AMF et les déplacements de campagne ?