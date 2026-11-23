Le maire de Cannes toujours en montée dans les sondages. Il est crédité de 11 % des intentions de vote au premier tour et devance d'un point le candidat Horizons dans le dernier baromètre Toluna Harris Interactive publié ce lundi et repris par Le Figaro avec l'AFP. L'écart, est-il précisé, reste toutefois dans la marge d'erreur.

Le maire de Cannes continue de progresser. Si Gabriel Attal (Renaissance) n'est pas candidat, David Lisnard obtient 11 % des intentions de vote au premier tour, contre 10 % pour Édouard Philippe, selon ce sondage publié ce lundi et repris par Le Figaro avec l'AFP. L'ancien membre des Républicains gagne deux points : lors de la vague réalisée du 3 au 5 novembre, il était crédité de 9 %. L'écart reste dans la marge d'erreur, mais c'est la première fois dans ce baromètre que le maire du Havre est devancé, alors qu'il obtenait encore 17 % début octobre dans la même configuration. Édouard Philippe tombe ainsi au cinquième rang. Il est derrière Marine Le Pen, toujours nettement en tête avec 30 à 31 % malgré un recul de 3 à 5 points, Jean-Luc Mélenchon (18 à 19 %), puis Raphaël Glucksmann et David Lisnard, tous deux à 11 %.

Ce dernier attire 15 % des électeurs d'Emmanuel Macron de 2022 et 6 % de ceux de Marine Le Pen, contre respectivement 30 % et 1 % pour Édouard Philippe. La candidate du RN l'a d'ailleurs vivement critiqué dimanche pour ses projets sur le code du travail. Avec les équipes de Gabriel Attal et de Bruno Retailleau (LR), David Lisnard s'est entendu sur les premières règles d'une primaire de la droite et du centre, qui pourrait avoir lieu fin janvier. Édouard Philippe refuse toujours d'y participer. Le maire de Cannes est le seul à vouloir ouvrir cette primaire jusqu'à Éric Zemmour : il y voit, a-t-il déclaré au JDD, un moyen "d'éliminer les macronistes et les candidats qui dispersent des voix avant le premier tour".

L'enquête a été menée en ligne les 18 et 19 novembre auprès de 2 088 personnes inscrites sur les listes électorales, avec une marge d'erreur de 1,4 à 3 points. Comme tout sondage, elle ne permet pas de prédire le résultat du scrutin.