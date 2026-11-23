La CGT NMCA et la FA-FPT ont annoncé ce lundi matin la suspension du mouvement prévu à 14 h place Masséna, le temps des négociations avec l'administration sur l'organisation du temps de travail.

Il n'y aura finalement pas de rassemblement place Masséna cet après-midi. La CGT Nice Métropole Côte d'Azur (CGT NMCA) et la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT) ont fait savoir ce lundi 23 novembre au matin que la grève et la manifestation prévues à 14 h étaient suspendues. Les deux syndicats expliquent leur décision par les négociations engagées avec l'administration sur le temps de travail des agents des piscines et des complexes sportifs municipaux. "Nous restons vigilants quant aux engagements pris", préviennent-ils, en promettant de tenir les agents informés de la suite des discussions.

Au cœur du conflit : l'annualisation du temps de travail dans ces équipements, avec des horaires qui varieraient au fil de l'année et seraient gérés par le logiciel eTemptation. Les syndicats y voient une remise en cause des RTT et des rythmes de travail des agents. Ils demandaient au maire de Nice de retirer le projet avant le Comité social territorial du 30 novembre, et de mener au préalable une véritable concertation. Cette instance sera la prochaine étape du dossier.