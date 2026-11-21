Pour sa 25e édition, du 30 novembre au 3 décembre, l’International Luxury Travel Market réunira à Cannes les grandes marques internationales du voyage haut de gamme et des milliers d’acheteurs venus du monde entier. Flash sur les nouvelles attentes d’une clientèle fortunée.

C’est l’un des rendez-vous professionnels les plus importants de l’année pour l’industrie mondiale du tourisme de luxe. L’ILTM Cannes retrouvera le Palais des Festivals et des Congrès du 30 novembre au 3 décembre pour une 25e édition qui s’annonce particulièrement internationale. Après une édition 2025 record, qui avait rassemblé près de 10 000 participants, organisé plus de 100 000 rendez-vous et accueilli plus de 2 500 acheteurs issus de 83 pays, le salon attend cette année plus de 2 400 marques de voyage haut de gamme venues d’environ 80 pays. (Photo DR : le chemin des lanternes dans un camp du désert au Maroc).

De belles retombées pour la Côte d'Azur

Le principe reste celui de rencontres individuelles préprogrammées entre acheteurs qualifiés (agences spécialisées, conseillers en voyages et tour-opérateurs) et représentants de destinations, d'hôtels, de croisiéristes ou de groupes hôteliers. Accor, Marriott, Hilton, Hyatt, Four Seasons, Aman ou encore Belmond figurent parmi les grandes enseignes présentes, aux côtés de destinations internationales et d’établissements indépendants. La Riviera y défend également ses couleurs, avec notamment l’Hôtel Martinez et le Canberra à Cannes ou le Royal Riviera à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Pour la Côte d’Azur, les retombées dépassent largement les quatre journées du salon. L’arrivée de milliers de professionnels internationaux, dont une centaine de journalistes et rédacteurs spécialisés dans le voyage, génère une activité importante pour l’hôtellerie, la restauration, les transports et les prestations événementielles. Certains établissements cannois enregistrent ainsi des taux de remplissage supérieurs à 90 % pendant trois jours consécutifs.

À cette fréquentation directe s’ajoutent des retombées moins immédiatement mesurables mais tout aussi stratégiques : la visibilité internationale de la destination auprès des prescripteurs du tourisme haut de gamme, la multiplication des contacts commerciaux et la possibilité de faire découvrir de nouvelles adresses et expériences azuréennes à des professionnels qui conseillent une clientèle à fort pouvoir d’achat.

La montée en puissance des croisières haut de gamme

Mais le salon est aussi un observatoire des transformations du tourisme de luxe. Parmi les évolutions mises en avant cette année figure d'abord la montée en puissance de la croisière haut de gamme, qui attire désormais une clientèle plus jeune. L'espace The Sail, consacré à la croisière, au yachting et au tourisme fluvial, sera reconduit après son lancement en 2025. Cette évolution accompagne une recherche d'expériences davantage tournées vers la mer, les paysages et le bien-être, résumée par le concept de “Blue Mind”, qui associe environnement maritime et ressourcement.

Pour la Côte d’Azur, cette tendance ouvre des perspectives intéressantes, entre tourisme nautique, escales de prestige, séjours prolongés et découverte du littoral. Elle renforce également l'intérêt de développer des offres complémentaires à l'hôtellerie traditionnelle, en associant hébergement, navigation, gastronomie et expériences exclusives.

La recherche d'une expérience parfaitement fluide

Autre mouvement de fond : le luxe touristique ne se résume plus au prestige de l’établissement ou au niveau de service. Les clients recherchent désormais une expérience parfaitement fluide, du premier contact jusqu'au retour du voyage, avec des prestations personnalisées et sans rupture dans le parcours.

Cette exigence de “frictionless luxury” s'accompagne d'une place croissante accordée au wellness. Le bien-être, les soins, la prévention, la remise en forme et les séjours dédiés à la santé deviennent progressivement des motifs de déplacement à part entière, et non plus de simples services complémentaires proposés par les hôtels. Pour la Riviera, qui dispose d'un patrimoine naturel, climatique, hôtelier et médical reconnu, cette évolution représente un terrain de développement pour diversifier les offres et renforcer l'attractivité des établissements tout au long de l'année.

Le développement des voyages hors saison

Enfin, deux autres tendances intéressent directement la stratégie touristique azuréenne : le développement des voyages hors saison et l'évolution du rapport au prix. Les clientèles fortunées se montrent davantage disposées à voyager au printemps, à l'automne ou en hiver, à condition de bénéficier d'expériences singulières et d'un niveau de service élevé. Une perspective qui rejoint les efforts engagés par les destinations de la Côte d'Azur pour réduire leur dépendance à la seule période estivale et mieux répartir la fréquentation sur l'année.

Parallèlement, si le client du luxe accepte de payer davantage, il attend une justification claire de la valeur proposée : qualité des prestations, exclusivité, personnalisation et transparence tarifaire. Autrement dit, le prix élevé ne suffit plus à définir le luxe. En réunissant les principaux décideurs du secteur, l'ILTM Cannes offre ainsi aux professionnels azuréens un aperçu des mutations d'un marché mondial en pleine évolution, mais aussi l'occasion de positionner le territoire sur les nouvelles attentes du tourisme haut de gamme.