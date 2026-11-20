Une nouvelle vente dans le secteur de l'immobilier de luxe azuréen. Bâtie sur les ruines de la villa Colombe, l’extravagante demeure de "Tony le magnifique" transformée en squat et rasée en 2018, une résidence contemporaine a été cédée à Philip Green l’ancien propriétaire de Topshop pour un prix plus que conséquent.

C’est l’épilogue d’une histoire de plus d’un demi-siècle. Selon le magazine Challenges, toujours à l'affut des ventes azuréennes haut de gamme, une propriété contemporaine bâtie sur un terrain de 3 600 m² dominant le sentier du littoral du Cap-d’Ail, aux portes de Monaco, a été vendue 27,4 M€ au printemps dernier. L’acquéreur est le milliardaire britannique Philip Green, ancien patron des enseignes BHS et Topshop. Malgré la faillite de son groupe Arcadia en 2020, Forbes estime toujours sa fortune à 1,4 milliard de dollars.

La résidence occupe le site de la villa Colombe. D’abord propriété d’une princesse italienne, celle-ci avait été transformée en palais blanc de style oriental par l’homme d’affaires libanais Antony Tannouri, surnommé "Tony le magnifique". Il y donnait des fêtes fastueuses, fréquentées notamment par Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve. Après la fuite de son propriétaire au Liban en 1998, la villa était restée à l’abandon pendant une vingtaine d’années et s’était transformée en squat géant. En 2017, un homme d’affaires néerlandais avait racheté le terrain pour 8,4 M€. Il avait fait raser la villa l’année suivante et construire la résidence qui vient de changer de mains.