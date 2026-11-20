Connu pour sa formule "deux claques, et au lit !" lancée à l'intention des parents des jeunes émeutiers, Hugues Moutouh, qui a dirigé la préfecture des Alpes-Maritimes d'octobre 2023 à avril 2025, est soupçonné d'avoir transmis au Rassemblement national des informations confidentielles sur des enquêtes judiciaires visant le parti. Selon une information du quotidien "Le Monde" publiée hier et confirmée par l'AFP, le parquet de Paris a ouvert le 27 juillet 2026 une information judiciaire pour "violation du secret professionnel, violation du secret de l'enquête et recel de ces délits", confiée à l'IGPN ; le siège du RN a été perquisitionné le 9 novembre et le ministère de l'Intérieur fin juillet. "Aucune mise en examen n'est intervenue à ce stade", précise le parquet.

Les faits remonteraient à son passage à Beauvau comme secrétaire général du ministère, entre avril 2025 et mai 2026, avant sa nomination comme préfet du Loiret. Agrégé de droit passé par les cabinets de Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, ce spécialiste du renseignement est décrit comme proche d'Éric Ciotti, tandis que Mediapart le qualifie de "taupe" présumée du RN au ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez l'a convoqué ce vendredi 20 novembre pour s'expliquer.