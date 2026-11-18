Du 3 décembre au 6 février, le lieu éphémère rouvre du jeudi au dimanche à la Gare Maritime, sur le port de Cannes, avec concerts, stand-up, danse, marchés de créateurs et les "off" du MIDEM. L’entrée est libre.

Gare Croisette fait son retour. Du 3 décembre 2026 au 6 février 2027, la Gare maritime de Cannes, esplanade Pantiero, redevient chaque semaine, du jeudi au dimanche, un lieu de fête et de découvertes ouvert sur le port avec sa grande terrasse. L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Le programme varie selon les jours. Le jeudi, de 18 h à minuit, le Hive a carte blanche : afterwork, DJ sets, talks, tournois de jeux, karaokés et blind tests. Le vendredi, de 18 h à 2 h, place au stand-up et à la mixologie avec le Hive, le BOBAR Comedy Club et le Jamel Comedy Club, suivis de soirées à thème. Le samedi, dès 18 h, les Twelty Nights proposent des animations familiales, des cours et spectacles de danse du Reia Crew (samba, hip-hop, afro) et des DJ sets. Les week-ends accueillent aussi des marchés à thème : le festival de créateurs République des Arts en décembre, puis Green Lab et Grand Playground en janvier, avec plantes, tatouage et bien-être.

Temps fort de la saison, Gare Croisette accueillera les "off" du MIDEM du 19 au 21 janvier 2027, avec showcases, tables rondes et ateliers. Pendant ces trois jours, un Electronic Market organisé par Grand Playground réunira des stands de vinyles et d’accessoires de musique. Côté bar, une carte de boissons et de finger food a été élaborée par l’équipe du Hive avec l’association Les Plages Électroniques. Fléchettes, babyfoot, consoles et jeux de société sont disponibles tous les jours d’ouverture. Le lieu sera fermé les 24 et 25 décembre et le 1er janvier. Programme et horaires détaillés : garecroisette.com