Les clés du futur Monoprix ont été remises à ses exploitants, pour une ouverture prévue fin mars 2027, et le chantier de l’îlot Rolland, deuxième phase de la transformation du quartier, vient de démarrer.

La transformation du quartier Martelly, au cœur de Grasse, s’accélère. Les clés du futur Monoprix ont été officiellement remises à Marie George et Michaël Legout, exploitants de cette enseigne emblématique du centre-ville. Depuis décembre 2025, la SPL Pays de Grasse Développement a construit la coque commerciale destinée à accueillir le magasin. Les exploitants vont maintenant engager environ quatre mois de travaux d’aménagement intérieur, pour une ouverture visée fin mars 2027, après les soldes d’hiver. Avec 1 650 m² de surface commerciale, le nouveau Monoprix doit servir de locomotive au futur quartier et à l’ensemble des commerces du centre-ville. Le maire, Jérôme Viaud, s’était engagé à maintenir l’enseigne à Grasse : "Monoprix, c’est bien plus qu’un magasin : c’est une véritable histoire d’amour avec Grasse !" avait-il déclaré.

Après l’îlot Monoprix, place au deuxième îlot du projet. Une grue de 42,5 mètres de haut, dotée d’un bras de 50 mètres, vient d’être installée sur le site de l’ancien garage Rolland. Elle marque le démarrage d’un chantier de 20 à 22 mois, qui représente un investissement supplémentaire de près de 11 M€. L’ancien garage doit être reconverti en logements, surfaces commerciales, bureaux et équipements. Le projet Martelly avance ainsi îlot après îlot, avec un objectif de livraison complète à l’horizon 2030-2031.