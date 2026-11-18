Le mercredi 25 novembre, la CCI Nice Côte d'Azur organise dans ses locaux une rencontre avec l'industrie azuréenne. Six industriels, de Thales Alenia Space à Malongo, présenteront leurs métiers à des lycéens et étudiants des filières technologiques et professionnelles.

Faire découvrir l’industrie et ses métiers au grand public, et surtout aux jeunes : c’est l’objectif de la Semaine de l’Industrie, organisée chaque année au niveau national. Dans les Alpes-Maritimes, la Commission Industrie & BTP de la CCI Nice Côte d’Azur a réuni un groupe de travail qui associe filières industrielles, acteurs de l’emploi, collectivités et organismes de formation. Plus de 40 actions ont ainsi été recensées dans le département. Dans ce cadre, la CCI organise le mercredi 25 novembre, de 9 h à 11 h 30, une "Rencontre avec l’industrie azuréenne" dans sa salle des séances, boulevard Carabacel à Nice. L’objectif : montrer la diversité des savoir-faire locaux, faire évoluer l’image de l’industrie, susciter des vocations et rapprocher les jeunes des entreprises.

Après l’ouverture par Fabienne Gastaud, vice-présidente de la CCI chargée de l’industrie, de l’énergie et de l’environnement, six entreprises présenteront leurs activités et leurs métiers. Thales Alenia Space représentera l’industrie spatiale, Virbac la santé animale, le Groupe Audemard les matériaux pour la construction, WIT le pilotage des bâtiments et de l’énergie, Malongo l’agroalimentaire et Sofia Cosmétiques la cosmétique. Plus de 80 jeunes sont attendus : des élèves de première et de terminale STI2D du lycée Don Bosco, des élèves de seconde professionnelle en modélisation et prototypage 3D du lycée Les Eucalyptus, et des étudiants de première année de BUT Génie électrique et informatique industrielle de l’IUT Nice Côte d’Azur.