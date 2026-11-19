En un mois, le maire de Cannes est passé d'environ 3 % à 8-12 % des intentions de vote. Testé pour la première fois dans le baromètre OpinionWay pour Les Échos, il talonne désormais Édouard Philippe et devance Bruno Retailleau dans tous les scénarios.

La dynamique est spectaculaire. Crédité d'environ 3 % fin septembre, le président de Nouvelle Énergie a grimpé à 8-10 % début novembre, selon L'Opinion, qui relève que trois instituts (Cluster 17, Elabe et OpinionWay) le mesurent désormais au-dessus des 10 %. La percée la plus marquante vient du baromètre PrésiTrack d'OpinionWay pour Les Échos et Radio Classique : testé pour la première fois, le maire de Cannes y recueille 10 à 12 % des intentions de vote selon les scénarios, 10 % si Édouard Philippe et Gabriel Attal sont tous deux candidats, 11 % si le maire du Havre est seul candidat du centre, et 12 % face à Gabriel Attal seul, qu'il domine alors nettement. Un sondage Ifop pour TF1/Le Figaro/Sud Radio le crédite également de 12 %, derrière Philippe (14 %). 2150

Cette progression s'accompagne d'un basculement dans la hiérarchie de la droite et du centre : Lisnard devance désormais systématiquement Bruno Retailleau (4 à 5 %) et talonne Philippe et Raphaël Glucksmann, tandis qu'un sondage YouGov pour Le HuffPost le place pour la première fois devant l'ancien Premier ministre. Dans l'hypothèse d'une primaire de la droite et du centre, un sondage Ifop le met même en tête avec 29 % des intentions de vote, devant Philippe (28 %), qui refuse toujours d'y participer. Côté popularité, il intègre le top 5 des personnalités politiques préférées des Français avec 25 % d'opinions favorables (+6 points en un mois). 2153

Reste que la percée a ses limites. La moyenne des instituts se situe autour de 8 %, et les 12 % correspondent aux scénarios les plus favorables, dépendant des configurations de candidatures encore incertaines. Surtout, Marine Le Pen (32 à 36 %) et Jean-Luc Mélenchon (17 à 19,5 %) restent donnés en tête et qualifiés pour le second tour dans toutes les enquêtes. La bataille de Lisnard se joue donc pour la troisième place, avec, comme atout, ce que résume La Tribune : "l'avantage de paraître nouveau et de ne pas avoir été macroniste". À cinq mois du premier tour, prévu le 18 avril 2027, le candidat cannois a encore à transformer cet élan en score. Sera-t-il le Zemour de 2027, ironise Le Point ?