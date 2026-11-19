Première femme à boucler la Route du Rhum en ULTIM, Alexa Barrier, qui a signé le meilleur temps féminin de l’histoire de la course, sera fêtée par le Département des Alpes-Maritimes dimanche 22 novembre, au Pôle Mer Loïc Leferme.

Alexia Barrier rentre à la maison en héroïne. Le 11 novembre, la navigatrice maralpine est devenue la première femme à terminer la Route du Rhum en solitaire à la barre d’un ULTIM, la catégorie des grands trimarans. Son chrono de 10 jours, 7 heures, 40 minutes et 13 secondes constitue le meilleur temps féminin de l’histoire de l’épreuve. Elle l’a obtenu sur un trimaran de 2006, face à des bateaux de dernière génération. Formée à la voile dès l’âge de 3 ans à Antibes, où elle est toujours licenciée à la Société des Régates, Alexia Barrier est aussi ambassadrice du Pôle Mer départemental Loïc Leferme. Elle porte les couleurs des Alpes-Maritimes sur les océans du monde entier.

Partenaire de ses projets depuis de longues années, le Département organise une cérémonie en son honneur le dimanche 22 novembre à 11 h, au Pôle Mer Loïc Leferme, à Villefranche-sur-Mer. Elle sera présidée par Charles Ange Ginésy, en présence notamment de Xavier Beck, premier vice-président du Département et maire de Cap-d’Ail, de Carine Papy, vice-présidente déléguée à la jeunesse et aux sports, et de Robert Capelier, maire de Villefranche-sur-Mer. Le navigateur niçois Jean-Pierre Dick, ambassadeur du Pôle Mer, sera également présent. La navigatrice reviendra sur les temps forts de sa traversée devant les acteurs du monde maritime, les sportifs, les élus et le public.