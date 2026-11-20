Dans un entretien à Monaco-Matin, le souverain annonce une nouvelle ordonnance d’ici la fin de l’année. Elle ferait de son épouse la régente de la Principauté si le prince héréditaire Jacques devait monter sur le trône avant sa majorité.

Albert II anticipe sa succession. Dans un entretien accordé à Monaco-Matin, le prince souverain a annoncé une modification des règles de la régence, qui sera actée par une nouvelle ordonnance d’ici la fin de l’année. La régence serait confiée à la princesse Charlène, qui présiderait un Conseil de régence remanié. À bientôt 69 ans, le prince assure être en excellente santé et dit vouloir "anticiper les choses dans la sérénité et la transparence".

L’enjeu tient à l’âge de l’héritier. Le prince héréditaire Jacques, né le 10 décembre 2014 comme sa sœur jumelle Gabriella, ne pourrait exercer pleinement ses fonctions qu’à sa majorité, le 10 décembre 2032. Jusqu’ici, il revenait au Conseil de régence de désigner la personne chargée d’assurer l’intérim. Une première réforme, adoptée en 2022, avait déjà fait de la princesse Charlène la présidente de ce conseil. Le nouveau texte irait plus loin en la désignant directement comme régente, afin de lever toute incertitude.