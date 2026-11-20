L'ancien hôtel des Postes d'Antibes a changé de destinée et se transforme en véritable hôtel. La première pierre symbolique du Sax Riviera, cinq étoiles, a été posée hier jeudi 19 novembre place des Martyrs-de-la-Résistance, par Jean Leonetti, maire d’Antibes en présence du promoteur Philippe Journo, président fondateur de la Compagnie de Phalsbourg, très présente par ailleurs dans la technopole de Sophia Antipols. Cette cérémonie officlle a donné l'occasion de révéler le nom de l'établissement dans une mise en lumières rouges de sa façade Art déco. Le projet est ambitieux : offrir au centre-ville antibois sa première adresse de prestige avec près de quarante chambres et suites sur 2 228 m² et six niveaux, restaurant au cinquième étage, bar, salle de réception et rooftop doté d'une piscine. (Photos DR).

Celà dans un bâtiment qui a une histoire. Ce “paquebot” de béton conçu par Alfred Audoul, architecte des PTT, inauguré en 1937, a été racheté à Orange par la Compagnie de Phalsbourg et c'est Jean Leonetti qui, selon Philippe Journo, a “lancé le défi” de lui donner une seconde vie. Seule construction conservée du nouveau quartier Marenda-Lacan qui avait été livré en 2023 avec ses logements, commerces et multiplexe, l'édifice est confié aux architectes du patrimoine Perrot & Richard, passés par le Ritz Vendôme ou le Grand Palais. Son intérieur a déjà fait l'objet d'un curage et d'un désamiantage, et la façade sera réagrégée et nettoyée d'ici à l'ouverture.

Deuxième adresse de la marque Sax après le Sax Paris ouvert avenue de Saxe en avril 2025, le Riviera est porté par les enfants de Philippe Journo à travers la société Sax Riviera, avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur dans le tour de table. Livraison attendue en 2028.