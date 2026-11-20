Implanté à Cannes-La Bocca, à proximité de Thales Alenia Space, ce futur pôle d’excellence réunira industriels, chercheurs, étudiants et entrepreneurs autour des technologies de rupture. Formation, recherche, incubation de startups et accompagnement des entreprises : son ouverture progressive est prévue en 2027.

Une nouvelle étape vient d’être franchie pour la filière spatiale azuréenne. À l’occasion de la 5e édition des Rencontres du Spatial en Région Sud, organisée au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, les élus du pôle métropolitain Cap Azur ont annoncé la création du premier Campus du Spatial, de l’Intelligence artificielle et du Quantique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Impulsé par David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Agglomération Cannes Lérins, et coordonné avec le Pôle SAFE, ce projet prendra place sur le site d’Euroformapole, à Cannes-La Bocca, à proximité immédiate de Thales Alenia Space. L’ambition est de créer un lieu de convergence entre le monde académique, la recherche et l’industrie, au service de compétences et de technologies stratégiques pour la souveraineté française. (Photo DR : une modélisation du futur Campus spatial à Cannes-la-Bocca).

Le Campus s’organisera autour de deux grands axes complémentaires. Le premier concernera la formation et la recherche, avec le développement de parcours adaptés aux besoins des industriels, associant formation initiale, spécialisations et formation continue. Il s’appuiera notamment sur la création de la chaire universitaire “Souveraineté et Défis du Spatial”, portée par Université Côte d’Azur, la Fondation Université Côte d’Azur, l’Observatoire Côte d’Azur, Cap Azur et les industriels Thales Alenia Space et ACRI-ST. Dotée d’un engagement financier de 80 000 euros sur quatre ans du pôle métropolitain, cette chaire soutiendra les projets de recherche et la conception de nouvelles formations. Celles-ci seront dispensées à l’échelle du bassin métropolitain, en mobilisant les établissements d’enseignement supérieur et les laboratoires partenaires, dont l’INRIA Sophia Antipolis, 3IA Côte d’Azur, Polytech Sophia Antipolis et Mines Paris – PSL.

Le second axe porte sur le développement économique et l’innovation. Le Campus accueillera un incubateur destiné à faire émerger de nouvelles entreprises dans le secteur spatial, ainsi qu’une offre d’accélération spécialisée proposée avec Thales Alenia Space. Les startups sélectionnées pourront bénéficier de l’expertise des industriels, d’un accompagnement technologique, de réseaux d’investisseurs et d’un accès à des compétences et équipements spécialisés. Le dispositif entend également accompagner les entreprises de la filière dans leurs besoins de recrutement, de financement et de transformation technologique. Pour assurer son ouverture sur les grands enjeux du secteur, le Pôle SAFE établira les liens avec les opérateurs de référence à l’échelle nationale et européenne, notamment le CNES, le GIFAS et l’Agence spatiale européenne.

Cette initiative repose sur une mobilisation collective associant les quatre intercommunalités de Cap Azur (Cannes Lérins, Sophia Antipolis, Pays de Grasse et Alpes d’Azur), la Région Sud, le Département des Alpes-Maritimes, les acteurs industriels, scientifiques et académiques du territoire. Pour David Lisnard, il s’agit de renforcer un ancrage historique : Cannes dispose déjà d’un savoir-faire industriel majeur dans le spatial, autour de Thales Alenia Space et d’un réseau d’entreprises spécialisées. “Avec ce Campus, nous allons rapprocher ceux qui forment, qui cherchent, qui inventent et qui produisent”, souligne-t-il, en inscrivant le projet dans un objectif de souveraineté industrielle et technologique.

Au-delà de la filière spatiale, ce nouveau pôle entend ainsi contribuer à l'attractivité du bassin azuréen, créer des passerelles entre formation et emploi et offrir aux jeunes des débouchés dans les métiers des technologies de demain. Son entrée en activité est programmée progressivement au cours de l’année 2027. Le lancement s’est fait en présence également des présidents des communautés d’agglomération de Cap Azur, Jean Leonetti (CASA), Jérôme Viaud (Pays de Grasse), et Charles Anges Ginesy (Alpes d'Azur).