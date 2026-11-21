Ouverte jeudi soir au Palais des Festivals par un dialogue entre Thomas Pesquet et Mathieu Kassovitz, la 2e édition du festival a récompensé CLS et Gobelins Paris dans ses compétitions. Elle se termine ce dimanche avec Yann Arthus-Bertrand, Jean-François Clervoy et le film Contact.

Fondé par l’association Les Amis du temps presse, que préside Marc Obéron, et coorganisé avec la Fondation de l’Espace, le festival Cinema for Space a ouvert sa deuxième édition jeudi soir à Cannes par un échange animé entre l’acteur Mathieu Kassovitz et l’astronaute Thomas Pesquet. Mathieu Kassovitz a présenté l’accélérateur de particules du Cern et la Station spatiale internationale comme "les deux fleurons et les deux espoirs de notre espèce". La soirée s’est poursuivie avec la projection de First Man, premier homme sur la Lune, de Damien Chazelle. Jusqu’à dimanche soir, le festival accueille une trentaine de personnalités, avec six séances associant projection et débat, cinq rencontres autour d’extraits, une carte blanche et onze prix. (Photo DR)

La principale nouveauté de cette édition est la compétition "Entre Terre et Espace". Elle a réuni 40 films d’entreprises et a été conçue pour prolonger les Rencontres du Spatial, qui se sont achevées à l’ouverture du festival. Son Grand Prix revient à CLS pour Pour la Terre, depuis l’Espace, un film sur l’usage des données satellitaires pour surveiller les océans, suivre la faune et gérer les pêches. Stratobus Venture remporte le prix Space for Earth avec un film sur un dirigeable stratosphérique qui observe la Terre à environ 20 km d’altitude. Spartan Space obtient le prix Innovation & Technologie pour un documentaire sur une mission lunaire simulée dans l’habitat EUROHAB II. Côté animation, le Grand Prix distingue Le gardien du sol de Léa Chenot (Gobelins Paris), et Iris, réalisé par 18 étudiants d’ARTFX Montpellier, reçoit le prix du meilleur court métrage. Brassart Nice remporte le prix de la meilleure affiche.

La journée de samedi a laissé une large place à la science. Le paléoclimatologue Jean Jouzel et Frédéric Bretar (CNES) ont débattu de l’espace face au changement climatique. Le documentaire Terre à l’Horizon d’Eliott Marceau a ensuite donné lieu à un échange avec Odile Fanton d’Andon (ACRI-ST) et Bertrand Denis (Thales Alenia Space). En soirée, la projection de Passengers, de Morten Tyldum, ouvre un débat sur la question "Sommes-nous prêts à vivre dans l’Espace ?" avec Camille Aguilar et Caroline Freissinet (CNRS, LATMOS). Pour la chercheuse, le cinéma joue un rôle essentiel pour "créer des vocations".

Dimanche 22 novembre, la dernière journée commence à 9h30 avec Nature, pour une réconciliation, de Yann Arthus-Bertrand. Le documentaire sera précédé d’une méditation d’Eloïse Zeller et suivi, à 11h15, d’un débat entre le réalisateur et l’astronaute Jean-François Clervoy. À 14h30, Jean-François Clervoy et le designer Kim Huynh-Kieu se demanderont à quoi ressemblera la base spatiale de demain. La cérémonie de clôture, à 17h30, s’ouvrira sur un échange consacré à la place des femmes dans les sciences spatiales avec Valentine Bonifacie et Bruno Solo, avant la projection de Contact, de Robert Zemeckis, à 18h30.