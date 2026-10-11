Le chef niçois des Agitateurs figure parmi les 13 lauréats de la promotion 2026 en cuisine. Deux autres professionnels azuréens, Bastien Bertaina (La Réserve de Beaulieu) et Océane-Lyne Martin (La Chèvre d’or à Eze), avaient également atteint la finale organisée à Lille.

Une nouvelle consécration pour Samuel Victori. Le chef et cofondateur du restaurant Les Agitateurs à Nice a obtenu, jeudi 8 octobre, le prestigieux titre de MOF (“Un des meilleurs ouvriers de France”), dans la classe cuisine. Il fait partie des 13 lauréats distingués à l’issue des épreuves organisées du 6 au 8 octobre au Lycée hôtelier international de Lille, sous la présidence d’Alain Ducasse. Parmi les 42 finalistes, le chef originaire de Hyères a ainsi décroché le droit de porter le célèbre col bleu-blanc-rouge. Cette distinction personnelle de MOF vient compléter l’étoile Michelin obtenue par son restaurant en 2021.

Diplômé de l’Institut Paul Bocuse, dont il est sorti major de promotion, Samuel Victori s’est formé dans plusieurs grandes maisons, parmi lesquelles La Vague d’Or à Saint-Tropez, Troisgros à Roanne, Le Bristol et Passage 53 à Paris. Il a ensuite créé Les Agitateurs avec Juliette Busetto et Pierre-Jean Arpurt, pour y développer une cuisine personnelle nourrie des paysages, des produits et des souvenirs de la Riviera. Avec Juliette Busetto, le chef poursuit également une aventure entrepreneuriale : autour de la table étoilée, leur activité s’est élargie à plusieurs adresses dans le quartier du port de Nice, ainsi qu’à Sous les pins, dans la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence.

Deux autres professionnels des Alpes-Maritimes avaient franchi les étapes de sélection pour accéder à cette finale nationale. Bastien Bertaina, sous-chef à La Réserve de Beaulieu depuis 2024, possède un parcours international. Formé au CFA René-Villeneuve de Digne-les-Bains et en apprentissage à La Bonne Étape, à Château-Arnoux-Saint-Auban, il a notamment travaillé au restaurant Alain Ducasse at The Dorchester à Londres, où il a progressé jusqu’au poste de junior sous-chef, puis à La Vague d’Or à Saint-Tropez, avant de rejoindre Beaulieu-sur-Mer.

Océane-Lyne Martin, sous-cheffe à La Chèvre d’Or à Èze, figurait elle aussi parmi les finalistes. Elle était l’une des cinq femmes qualifiées à l’issue des demi-finales, qui avaient réuni 163 candidats en mai. Si elle et Bastien Bertaina ne figurent pas dans le palmarès des 13 nouveaux MOF cuisine, leur présence en finale témoigne déjà d’un haut niveau de maîtrise professionnelle.