Rendez-vous au croisement des médias sportifs et de la tech, SPORTEL Monaco réunit jusqu’au 21 octobre au Grimaldi Forum YouTube, LaLiga, AWS, IMG ou Qualcomm autour de l’IA, du direct-to-consumer et de la monétisation des audiences.

Le “nouvel écosystème mondial du sport“ est à l’affiche de l’édition 2026 du SPORTEL Monaco qui s’est ouverte hier lundi et se tiendra jusqu’au 21 octobre au Grimaldi Forum. Dirigeants de l’investissement, des ligues, des diffuseurs, du numérique et des marques y examinent pendant trois jours la manière dont médias, technologies, données et engagement des fans redessinent la création, la distribution et la monétisation des contenus sportifs. L’intelligence artificielle traverse tout le programme, avec un passage de l’expérimentation aux applications concrètes. (Photo DR).

Plusieurs autres thèmes sont abordés : la production à distance, les paris sportifs en direct, la personnalisation, le streaming gratuit financé par la publicité, les technologies immersives, l’esport et le sport féminin. Parmi les temps forts figurent une interview du président de LaLiga, Javier Tebas, sur les nouveaux modèles de diffusion et la lutte contre le piratage, trois sessions de YouTube sur son rôle croissant dans la diffusion sportive, ainsi que le concours de pitchs “Pitch Perfect Innovation Contes” réservé aux nouveaux exposants. “Dans un monde où la consommation des médias est devenue si fragmentée, les ligues et les clubs ont dû devenir de véritables entreprises de vente directe aux consommateurs”, observe Jeff Roth, de Bruin Capital.

Nouveauté de cette édition, un programme dédié aux directeurs marketing a été lancé hier, lundi 19 octobre en partenariat avec Qualcomm. Il réunit à huis clos des responsables de TCS, Revolut, Diageo et Qualcomm autour de la valorisation des partenariats sportifs à l’ère de la data et de la vidéo. Aujourd’hui, 20 octobre, le déjeuner consacré au sport féminin, organisé avec AWS, débat des conditions pour en faire un marché mature et attractif pour les investisseurs. Pour Marine Picoulet, directrice exécutive de SPORTEL Monaco, cette édition, qui propose le plus vaste programme d’études de cas à ce jour, confirme la place du salon “au croisement des médias sportifs et de la tech”.