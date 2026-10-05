Dans le cadre de la Fête de la Science, la technopole quitte ses campus le temps d'un week-end pour s'installer les 10 et 11 octobre au Palais des Congrès de Juan-les-Pins. Au programme, stands interactifs, ateliers, démonstrations, conférences et le fil rouge national des “Saveurs Savantes”. Gratuit.

Comme chaque année depuis 11 ans maintenant, l’occasion de découvrir le monde de Sophia au Palais des congrès de Juan-les-Pins. Le Village des Sciences et de l’Innovation revient s’installer à Juan les 10 et 11 octobre. Pour cette 11ᵉ édition, la science peut ainsi se découvrir en famille, avec des stands interactifs, des ateliers, des démonstrations et un fil rouge national : “Saveurs savantes”, consacré aux liens entre alimentation, nutrition, santé et innovation. L’événement, organisé par la CASA avec Sophia Club Entreprises et Université Côte d’Azur, est de plus totalement gratuit.

Les grands noms de la technopole sont présents

Le village rassemble sur deux étages une quarantaine de stands, répartis autour de cinq thématiques : la société numérique, le développement durable, la gestion des risques et l'astronomie, la découverte de la recherche publique, les nouvelles façons d'apprendre et un parcours dédié aux enfants. Les grands noms de la technopole seront présents, de SAP Labs France à STMicroelectronics, en passant par Arm, NXP Semiconductors, Orange, Bayer, Air France ou Toyota. La recherche publique est également déployée avec le centre Inria, l'institut 3IA, le CNRS, l'INRAE, l'Anses, Mines Paris-PSL ou encore les laboratoires Géoazur, Artemis et Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. La Maison de l'IA, Terra Numerica, le SoFAB de Telecom Valley et la Gendarmerie nationale complètent le panorama.

Un “Tribunal des papilles”

Le thème des saveurs qui est celui de la Fête de la Science, donne une couleur particulière à l’édition : dans un “Tribunal des papilles”, les visiteurs pourront explorer le goût comme une expérience sensorielle, de la langue au cerveau. Plus largement, le programme fait dialoguer sciences du numérique, environnement, astronomie et nouvelles façons d’apprendre. L’idée est de montrer la science en action et de faire tester les technologies plutôt que de les présenter uniquement sous forme de conférences.

Robots, IA et expériences immersives

Plusieurs propositions sont particulièrement ludiques : piloter une voiture robotisée après un atelier de programmation, s’essayer à la création d’un premier site web avec l’IA dans l’atelier “Code Her”, ou résoudre l’escape game “Les Magiciens du Numérique”. La Ville d’Antibes proposera quant à elle une expérience en réalité virtuelle tandis qu’un planétarium et une conférence aborderont les éclipses de Soleil. Autre curiosité au programme : découvrir les coulisses d’un vol Air France.

Un spectacle consacré aux océans

Le temps fort scénique de cette édition s’intitule “Dernières Nouvelles de la mer”. Ce spectacle musical et audiovisuel de marionnettes, accessible dès 6 ans, met en scène deux détectives pélagiques enquêtant sur la préservation des océans. Il s’inscrit dans une programmation qui relie découvertes scientifiques et grands enjeux environnementaux, avec des ateliers consacrés notamment à la biodiversité marine et au développement durable.

Le village sera ouvert samedi 10 octobre de 13h à 19h, puis dimanche 11 octobre de 10h à 18h, au Palais des Congrès Antipolis (60 chemin des Sables à Juan-les-Pins).