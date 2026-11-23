Virbac était l'un des dossiers régionaux phares de la deuxième édition de Choose France – Édition France. Ce lundi 23 novembre à Paris, le sommet a mis en avant 273 projets d'investissement d'entreprises françaises, pour un total de 42,5 Md€. Sixième laboratoire pharmaceutique vétérinaire mondial, Virbac y a présenté un programme de plus de 320 M€ sur la période 2025-2030. Réparti entre les Alpes-Maritimes et le Gard, il doit créer plus de 110 emplois directs. Une partie de l'enveloppe, 95 M€, avait déjà été annoncée. Le détail des projets montre surtout que Carros reste le centre de gravité du groupe, fondé en 1968 sur ce site par le vétérinaire Pierre-Richard Dick. Cinq des six chantiers annoncés se trouvent dans le département, pour un total d'environ 223 M€, soit près de 70 % du programme. (Photo DR : l'entrée du siège social de Virbac dans la zone industrielle de Carros).

La relocalisation stratégique de la production d'un implant contraceptif vétérinaire

Premier volet, le plus symbolique en termes de souveraineté industrielle : Virbac rapatrie d'Australie à Carros toute la fabrication et le contrôle qualité de son implant contraceptif vétérinaire, pour 41 M€. La production commerciale démarrera en 2029 et la capacité annuelle doublera progressivement. Il s'agit du Suprelorin, premier implant à base de desloréline à provoquer une castration réversible chez le chien mâle, fabriqué jusqu'ici en Australie. Ce transfert créera au moins 20 emplois directs sur le site azuréen. Le groupe souligne la grande technicité de ce procédé de production stérile. Il compte développer les ventes du produit à l'international, et à terme aux États-Unis.

Une nouvelle unité de production de vaccins à Carros

La biologie représente le plus gros de l'investissement azuréen. La nouvelle unité de production de vaccins coûtera 95 M€ et couvrira près de 5 000 m². Elle fabriquera surtout des vaccins pour chiens et chats et doit augmenter de 60 % les capacités du groupe dans ce domaine d'ici 2029. Baptisé Bio 5, ce bâtiment de formulation et de lyophilisation a vu sa première pierre posée le 1er octobre 2025. Il sera équipé de deux lyophilisateurs à chargement automatique et d'isolateurs qui renforcent l'asepsie. Pour Sébastien Scocci, directeur des projets industriels stratégiques en biologie, ce projet marque "un engagement fort de Virbac pour faire de Carros un site de référence en biologie". En parallèle, 28 M€ iront à l'extension du laboratoire de R&D en biologie. Elle comprendra une unité pilote de bioproduction pour les lots cliniques et réglementaires, opérationnelle en 2028, qui doit réduire le délai de mise sur le marché des futurs vaccins.

Création d'une plateforme logistique haute performance

Le plan prévoit aussi une plateforme logistique de 43 M€ et de plus de 18 000 m². À partir de 2028, elle gérera les stocks du site de Carros, avec 15 000 emplacements palettes dont 1 500 réfrigérés. Le projet a démarré en 2024 avec l'achat d'un terrain à moins de 200 mètres des usines. Il doit regrouper tous les magasins du groupe, dont l'activité était jusqu'ici largement sous-traitée. Enfin, une centrale technique de 16 M€ fournira l'énergie et les fluides industriels des nouveaux bâtiments de production et de R&D. Elle contribuera à l'objectif de réduire de 42 % d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2. Au-delà des emplois directs, Virbac estime à 150 à 200 le nombre d'emplois indirects créés dans le BTP, l'ingénierie, la maintenance, les services industriels et les filières agricoles.

Une usine de nutrition animale dans le Gard

Hors des Alpes-Maritimes, le Gard accueillera l'autre grand projet : une usine de nutrition animale de 100 M€ et de plus de 10 000 m². Elle produira de A à Z la gamme Veterinary HPM pour chiens et chats et créera 90 emplois directs, qui s'ajouteront aux 70 postes existants. Ces investissements accompagnent une croissance soutenue. En 2025, Virbac a réalisé un chiffre d'affaires de 1,465 Md€, en hausse de 7,9 %. Le groupe emploie 6 400 personnes dans le monde, dont 1 400 à Carros.

Un “choix assumé de compétitivité, d'innovation et d'excellence industrielle”

Pour le directeur général Paul Martingell, ce programme est un “choix assumé de compétitivité, d'innovation et d'excellence industrielle”. Interrogé par Reuters, il a toutefois estimé qu'il existait “sans doute d'autres pays dans le monde où nous aurions bénéficié de davantage de soutien”. Il entend profiter des rencontres du sommet pour discuter du soutien à ses futurs projets industriels. Il a néanmoins assuré que le groupe restait engagé en France sur le long terme. De quoi rassurer l'économie azuréenne qui tient à ses champions.