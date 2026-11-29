Pas de panique. Si de 14h à 16h, sirènes, notifications FR-Alert et messages radio seront déclenchés à Nice et à Cannes, il s'agit d'un exercice de sécurité civile grandeur nature. Ce sera aussi le premier test en France de la technologie ASA.

Le risque est bien réel. Selon les scientifiques de l'UNESCO, un tsunami pourrait toucher le littoral azuréen d'ici trente ans. Les premières vagues pourraient arriver "dans des délais allant de quelques minutes à quelques heures selon l'origine du phénomène", souligne la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour tester sa chaîne d'alerte et sensibiliser la population à ce risque trop méconnu et sous estimé, elle organise ce lundi 30 novembre, de 14h à 16h, un exercice à Nice et Cannes, en partenariat avec les deux villes et Radio France.

Le Centre opérationnel départemental sera activé et des observateurs seront déployés sur le terrain. Dans les zones concernées, les sirènes retentiront pendant 1 minute 41 et Ici Azur diffusera des messages d'information. Les smartphones recevront une notification FR-Alert en français et en anglais, qui précisera qu'il s'agit d'un exercice. Elle reprendra les consignes d'une alerte réelle : quitter immédiatement le littoral, rejoindre à pied une zone située à plus de 200 mètres de la côte ou à plus de 5 mètres d'altitude, et s'éloigner des cours d'eau.

L'exercice permettra aussi de tester pour la première fois en France, en conditions réelles, l'Automatic Safety Alert (ASA). Ce système s'appuie sur la radio numérique terrestre DAB+, qui couvre 81 % de la population métropolitaine. Il diffuse des alertes vocales prioritaires sur les postes compatibles situés dans un périmètre défini. Vingt balises seront réparties entre Nice et Cannes. À Cannes, les haut-parleurs du littoral seront activés et un stand d'information sera installé quai Saint-Pierre. À Nice, la municipalité testera ses itinéraires d'évacuation, signalés par 800 panneaux, dans le cadre du programme international "Tsunami Ready", dont la Métropole Nice Côte d'Azur a obtenu la reconnaissance en juin. La préfecture demande de ne pas encombrer les numéros d'urgence (17, 15, 18, 112) ni les standards des autorités, et de ne pas relayer de rumeurs sur les réseaux sociaux.