Industriels, chercheurs, formateurs et étudiants sont attendus le jeudi 3 décembre au Grasse Campus pour faire en sorte que les savoir-faire de la filière soient un moteur de recherche, d'innovation et de formation.

Comment faire des savoir-faire de la filière arômes, parfums et cosmétiques un moteur pour la recherche, l'innovation et la formation ? C'est la question que pose la Chaire Patrimoine Arômes, Parfums et Cosmétiques en Pays de Grasse pour son premier Forum, le jeudi 3 décembre de 8h30 à 14h au Grasse Campus (18, rue de l'Ancien Palais de Justice). La Chaire présentera d'abord son fonctionnement et les façons d'y participer, avec les pitches de projets qu'elle soutient. Les participants choisiront ensuite l'un des trois ateliers proposés :

métiers et formation : compétences en tension, nouveaux dispositifs pédagogiques, attractivité ;

intelligence artificielle : cas d'usage du sourcing à la formulation, données partagées ;

défis du naturel de demain : climat, matières premières du territoire, nouveaux sourcings et procédés d'extraction.

Un temps sera ensuite consacré à la perspective d'une Chaire UNESCO. Anne-Sylvie Fabiano-Tixier, de la Chaire UNESCO Chimie Verte & Durable du Végétal d'Avignon Université, y livrera son retour d'expérience. Jérôme Viaud, président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse, et Jeanick Brisswalter, président d'Université Côte d'Azur, clôtureront le Forum.