Créé en 2024 pour remplacer progressivement Qualité Tourisme, le label Destination d'Excellence, porté par Atout France, ouvre une nouvelle étape de la politique nationale de qualité touristique. Il reste exigeant sur l'accueil, les services et l'expérience client. Il renforce surtout les critères d'écoresponsabilité (consommation d'eau et d'énergie, gestion des déchets, mobilité durable) et d'accessibilité. Attribué pour cinq ans, il exige au moins 85 % de conformité sur la qualité et 60 % sur l'écoresponsabilité au moment de l'adhésion. La CCI Nice Côte d'Azur accompagne les professionnels des Alpes-Maritimes à chaque étape : pré-audit sur site, plan d'actions personnalisé, préparation à la visite client mystère et suivi des actions correctives. Elle travaille avec les offices de tourisme engagés dans la démarche, notamment ceux de La Colle-sur-Loup, Mougins, Antibes Juan-les-Pins, Mandelieu-La Napoule et Menton Riviera.

Le jeudi 3 décembre, à partir de 18h, la CCI mettra à l'honneur ses 14 premiers lauréats dans ses locaux du 20 boulevard Carabacel à Nice, aux côtés de Côte d'Azur France et d'Atout France. Ces lauréats sont :