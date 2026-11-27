L'entreprise niçoise lance le Taux de Performance, un indicateur d'auto-évaluation qui mesure l'écart entre ce qu'une GTB sait faire et la façon dont elle est réellement exploitée. Il appelle aussi toute la filière à le rejoindre.

Une GTB installée est-elle forcément exploitée à son plein potentiel ? Rien n'est moins sûr, selon WIT. Fonctionnalités non activées, paramétrages perfectibles, optimisations inexploitées : il reste souvent de la marge entre les capacités théoriques d'un système de Gestion Technique du Bâtiment et son usage réel. C'est cet écart que la PME niçoise veut rendre visible avec son Taux de Performance. Le nouvel indicateur vérifie que les fonctionnalités clés de ses solutions sont activées, évalue la qualité de leur paramétrage et propose des pistes d'amélioration. Il s'adresse aux utilisateurs finaux, aux intégrateurs et aux exploitants. L'objectif n'est pas de "sanctionner une installation ou de délivrer une simple note", mais de leur donner un référentiel objectif et évolutif pour piloter leur installation et l'améliorer en continu.

"Avec le Taux de Performance, nous voulons rendre cette performance visible et mesurable. Notre ambition est simple : permettre à chaque client de savoir où il en est, de comprendre où il peut progresser et, surtout, de tirer chaque jour davantage de valeur de son installation", explique Fabienne Gastaud, présidente de WIT. L'entreprise invite les autres fabricants et fournisseurs de GTB à la rejoindre pour faire de la mesure, de la transparence et de l'amélioration continue un nouveau standard du marché. Pour elle, une GTB ne doit plus être jugée seulement sur ses fonctionnalités ou sa conformité, mais sur sa capacité à tenir ses promesses dans la durée.

Forte de plus de 40 ans d'expertise, WIT compte plus de 100 collaborateurs et a vu son chiffre d'affaires progresser de 20 % en trois ans.