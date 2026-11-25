À Cannes, leur affiche animée sur le rôle des satellites dans la compréhension du changement climatique a été primée le 20 novembre, lors de la cérémonie de clôture du festival.

Kira Barlizot, Cassidy Bernier Deleuse, Hélène Frantzen Trendel, Sofiia Rotar et Amandine Riva, étudiantes de BRASSART Nice, ont reçu le 20 novembre le coup de cœur du public de Cinema for Space, à Cannes. C'est le premier festival international de cinéma consacré au spatial. Leur affiche animée de 10 à 15 secondes répond à la problématique "Le rôle du spatial et des satellites dans la compréhension du changement climatique". Avec des couleurs thermiques et des mots-clés, elle retrace le chemin qui va de l'observation satellitaire aux décisions qui en découlent. Les cinq étudiantes se sont réparti le travail : Sofiia Rotar a mené les recherches, Kira Barlizot le making-of, Hélène Frantzen Trendel l'animation et le dessin, Amandine Riva l'affiche fixe finale et Cassidy Bernier Deleuse l'affiche animée.

Le projet est né des RSE Lab Days, un challenge pédagogique national mené sur tous les campus de l'école, en partenariat avec Cinema for Space et avec le soutien de la Fondation de l'Espace. Au total, 2 200 étudiants répartis en 320 équipes ont eu moins de 48 heures pour concevoir une affiche fixe, sa version animée et une note d'intention. Ils sont partis de problématiques présentées par deux chercheurs : Cathy Clerbaux, directrice de recherche au CNRS (LATMOS, Paris), et Benoît Meyssignac, chercheur au LEGOS (Toulouse) et membre du GIEC. Après une sélection par campus, les 15 affiches retenues ont été soumises au vote du public du festival. "Concevoir ces affiches en moins de 48h, sur un sujet inédit pour nous, a été un véritable challenge pédagogique. […] Voir notre travail distingué par ce festival est une immense fierté", souligne Cassidy Bernier Deleuse.