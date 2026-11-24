Thales Alenia Space a signé un contrat de plus de 240 millions d'euros avec OHB System AG, maître d'œuvre du segment spatial. Il porte sur le développement des altimètres du premier satellite de la mission Sentinel-3 Next Generation Topographie (S3NG-T). Cette mission fait partie du programme européen Copernicus et prendra le relais de la première génération de Sentinel-3, dont Thales Alenia Space est le maître d'œuvre. Pour le compte de l'ESA, le site de Toulouse fournira deux instruments. Le premier est un altimètre radar SAR au nadir, d'une précision centimétrique. Le second, le SAOOH, est un altimètre interférométrique à large fauchée qui couvrira une bande de 100 km de large et produira des images en 2D de la topographie de l'eau.

Grâce à cette technologie de rupture, la mission couvrira la quasi-totalité des océans en cinq jours. Elle détectera aussi les tourbillons océaniques jusqu'à 50 km et suivra le niveau des fleuves, lacs et réservoirs. Les données seront livrées en moins de six heures, pour la gestion des crues et des sécheresses et les services d'urgence. "Une mission qui ouvrira une nouvelle ère pour l'altimétrie spatiale européenne au service de la gestion durable de notre ressource en eau", souligne Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia Space. Le site toulousain travaille depuis plus de trente ans sur les grandes missions d'altimétrie, de TOPEX/Poseidon à SWOT et Sentinel-6.