Organisées par l'association Cannes Université dans le cadre des Rencontres de Cannes 2026, les Rencontres Débats réunissent ces vendredi 27 et samedi 28 novembre à l'Espace Miramar philosophes, chercheurs, magistrate et comédiens, sur le thème “Résister pour exister”. Avec Barbara Stiegler, Michel Desmurget, Brigitte Lahaie, Fabrice Midal et Gisèle Sapiro. Entrée libre et gratuite.

Face aux violences, aux injustices et aux fractures de notre époque, comment résister sans se durcir ni se décourager ? C'est la question posée cette année par l'association Cannes Université. Depuis six ans, elle organise les Rencontres Débats dans le cadre des Rencontres de Cannes. Sous le thème “Résister pour exister”, ce colloque de deux jours veut explorer une autre manière de résister : une résistance “vivante, lucide et profondément humaine”, qui permette de rester debout sans céder ni à la haine ni à l'indifférence. Les débats seront animés par le journaliste Philippe Muller. Ils s'organisent en trois temps forts, qui mêlent conférences et tables rondes, et une lecture théâtralisée les complète. (Photo DR).

Au programme vendredi

Le vendredi 27 novembre, de 14h30 à 17h30, la première séquence porte sur “Les nouvelles formes de résistance”. La philosophe Barbara Stiegler ouvrira le colloque en invitant à ”résister au néolibéralisme par la démocratie”. Selon elle, une politique qui part de l'incompétence du peuple et cherche à fabriquer son consentement est en réalité très autoritaire. La réponse est une démocratie véritable, nourrie de l'expérience athénienne. Thierry Long, enseignant-chercheur en psychologie, se demandera si le fait d'”être heureux”, tout simplement peut devenir une nouvelle forme de résistance. Il propose de passer par l'acceptation plutôt que par l'opposition, loin des “pollutions informationnelles” actuelles. Michel Desmurget, docteur en neurosciences cognitives et directeur de recherche à l'Inserm, défendra l'idée de “lire pour résister”, car on ne peut pas contester sans les mots pour comprendre et argumenter.

Après des dédicaces avec la librairie Autour d'un livre et un cocktail dînatoire, la soirée se poursuivra de 18h30 à 19h30. Les élèves-comédiens du Conservatoire de Cannes y donneront une lecture théâtralisée de textes, sous la direction de Didier Mérigou.

Au programme samedi

Le samedi 28 novembre, la matinée (10h-12h30) sera consacrée à “Résistance et enfance : de l'intime au politique”. L'animatrice radio, autrice et actrice Brigitte Lahaie expliquera comment les blessures d'enfance marquent la vie affective et intime des adultes. Elle se penchera aussi sur le moment où une relation bascule dans l'emprise, en distinguant l'inceste de l'incestuel. La magistrate Béatrice Brugère, secrétaire générale d'un syndicat réformiste, a été auditionnée par la commission d'enquête sur l'inceste. Elle parlera de la protection de l'enfant face aux violences sexuelles et fera des propositions concrètes pour faire évoluer la loi, les pratiques et les moyens de la justice.

L'après-midi (14h30-17h30), placé sous le signe de “Résister sans se retirer du monde”, commencera avec le philosophe Fabrice Midal et ses “19 leçons pour apprendre à résister”. Il y décrit une force intérieure capable de dire “non” à l'inhumanité comme “oui” à ce qui préserve la vie. La sociologue Gisèle Sapiro retracera ensuite la résistance des écrivains et des intellectuels en France depuis l'affaire Dreyfus, de Zola à Sartre et Beauvoir, en passant par Romain Rolland et les poètes de la Résistance.

Chaque demi-journée se terminera par une table ronde, et le colloque s'achèvera samedi de 17h30 à 18h par une nouvelle séance de dédicaces dans le hall. Les Rencontres Débats ont lieu à l'Espace Miramar, 35 rue Louis Pasteur à Cannes. L'entrée est libre et gratuite.