Le Festival international d’art urbain fête sa 7e édition du 17 au 31 octobre. Au programme : des fresques réalisées par des artistes français et internationaux, le renouvellement du M.U.R. d’Antibes, un Bus-Tram transformé en œuvre roulante et une exposition à La sChOOL.

Depuis sa création en 2020, le Festival international d’art urbain Coul’Heures d’Automne s’est imposé comme l’un des grands rendez-vous culturels de l’automne à Antibes Juan-les-Pins. En 2025, sa 6e édition avait investi le Centre hospitalier d’Antibes. La 7e édition, du 17 au 31 octobre 2026, essaimera de nouveau dans plusieurs quartiers de la ville. Le festival reste fidèle à sa ligne : mettre la création dans l’espace public et provoquer la rencontre entre artistes, habitants et visiteurs. Pendant quinze jours, performances murales, expositions et ateliers proposeront de porter un regard neuf sur des lieux du quotidien et feront de la ville un vaste terrain d’expression. (Photo DR : Jordan Harang, boulevard Général Vautrin, développe une peinture où formes hybrides et mouvantes donnent corps à l’invisible).

Sept artistes interviendront sur les murs de la ville, chacun avec son univers. Le Néerlandais Marcus Debie, alias GOMAD, peindra square Garbero, boulevard du Val Claret, ses fresques minutieuses peuplées d’oiseaux, de fleurs et de personnages. Le Marseillais DIFUZ, figure de la scène graffiti depuis le milieu des années 1990, investira la voie Lyan avec ses scènes méditerranéennes en mouvement. Le Chilien Piero Maturana, auteur de fresques pour les gares du Biotren, prendra place avenue Philippe Rochat. Le Messin KOGAONE, qui a déjà peint de Hong Kong à Sarajevo, interviendra rue Vauban avec un style qui mêle photoréalisme et expressionnisme. ADOR et ses créatures burlesques s’installeront rue de l’Église, tandis que le Toulousain DEBZA, nourri de mangas et de cinéma d’horreur, peindra rue Henri Laugier. Enfin, Jordan Harang, dont la peinture puise dans la physique quantique, interviendra à l’hôtel Le Collier, boulevard Général Vautrin.

Deux interventions sortent du cadre classique de la fresque. À l’école Guynemer, Nadège Dauvergne signera du 21 au 25 octobre le cinquième renouvellement du M.U.R. d’Antibes. Ce dispositif de 18,2 m², porté par l’association Le M.U.R. et inauguré en novembre 2024, change d’œuvre tous les six mois. Proposée par Cyril Gouyette, historien de l’art et chargé de mission au Musée du Louvre, l’artiste y déploiera ses jeux de hachures et de couleurs, qui se fondent à distance en images vibrantes. L’inauguration se tiendra en présence du maire Jean Leonetti et du directeur du festival Sébastien Hamard. Sur la route, le festival poursuit par ailleurs sa collaboration avec la CASA et Keolis. À partir du 17 octobre, Ma2thieu Long, artiste résident de La sChOOL, habillera les 18 mètres d’un nouveau Bus-Tram articulé de la ligne A Envibus, qui relie Antibes à Valbonne Sophia Antipolis. L’œuvre circulera toute l’année.

Le festival se prolonge enfin à La sChOOL, le Centre d’art urbain et musical antibois. Du 19 au 31 octobre, six artistes azuréens y renouvelleront l’exposition annuelle "Ici les artistes ont fait le mur" : Jules Renard, G Onze, Chloé Bernard, Indy Saki, Harry James et Oliver Plisson. Nouveauté de cette édition, un Shop Coul’Heures ouvrira pendant toute la durée du festival pour présenter et proposer à la vente des créations des artistes programmés. De quoi prolonger l’expérience au-delà de la rue, et confirmer l’ancrage d’Antibes Juan-les-Pins sur la carte de l’art urbain.