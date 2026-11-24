Parrainé par l'architecte-paysagiste Jean Mus, le rendez-vous de la SCAH (Société centrale d'agriculture et d'horticulture) réunit auteurs français et italiens le 5 décembre au Palais de l'Agriculture. Au programme, renouveau du potager et intelligence des plantes.

Le Palais de l'Agriculture, 113 promenade des Anglais à Nice, accueille le samedi 5 décembre, de 10h à 18h, la 5e édition du Salon "Livres aux Jardins". Il est organisé par la Société centrale d'agriculture et d'horticulture de Nice et des Alpes-Maritimes (SCAH) et parrainé par l'architecte-paysagiste Jean Mus. Venus de toute la France et d'Italie, les auteurs invités échangeront avec le public lors de tables rondes et de conférences sur deux thèmes : le renouveau du potager et ses déclinaisons urbaines, et l'intelligence et la sensibilité des plantes. La librairie Masséna exposera les ouvrages. Seront aussi présents la céramiste Elena Hillcoat, l'aquarelliste Virginie Broquet, le pépiniériste collectionneur de plantes rares Claude Antoniazzi et le lycée horticole d'Antibes. L'entrée est libre.

Le salon se prolonge le dimanche 6 décembre à 14 h 30 au cinéma de Beaulieu-sur-Mer avec un ciné-rencontre autour de Silent Friend, de la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi (VOSTF). Le film fait d'un ginkgo planté au cœur d'un jardin botanique le témoin de trois histoires, en écho direct au thème de l'intelligence des plantes. À la Mostra de Venise 2025, il a reçu le prix de la critique internationale (FIPRESCI), et sa jeune interprète Luna Wedler le prix Marcello-Mastroianni. Léa Seydoux et Tony Leung figurent aussi à l'affiche.

Pour rappel, la SCAH, 'une des plus anciennes associations niçoises, reconnue d'utilité publique, rassemble plus de 350 adhérents autour du jardinage, de la botanique, de l'art floral et de l'aquarelle, dans un siège Belle Époque inauguré en 1901.