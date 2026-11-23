Une entreprise des Alpes-Maritimes figure au palmarès de la 7e Grande Finale Régionale des Trophées des Entrepreneurs Positifs. Jeudi 19 novembre à La Scala d'Avignon, Les Entrepreneurs Sud (ex-CPME Sud) ont récompensé neuf lauréats sur 36 finalistes venus des six départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le jury les a choisis parce qu'ils allient réussite économique, engagement humain et ancrage territorial. Le Prix de la Créativité, l'un des six trophées historiques du concours, revient à Diffazur Piscines. Installée à Saint-Laurent-du-Var, l'entreprise a introduit en France il y a plus de cinquante ans la piscine en béton armé projeté, appelée "gunite".

Avec plus de 350 collaborateurs, cette ETI familiale montre qu'une maison historique peut continuer à se renouveler. Sous l'impulsion de Monique Benielli, la recherche et le sur-mesure sont devenus le cœur de sa stratégie. L'entreprise a mis au point des procédés de construction brevetés et des revêtements minéraux exclusifs. Elle propose aussi des "éco-packs" pour réduire la consommation d'eau et d'énergie des bassins. Cette approche, qui associe ambition architecturale et souci environnemental, correspond aux grandes tendances de l'édition 2026. Celle-ci a atteint la parité parfaite entre participantes et participants et a remis son tout premier Prix Cap Climat, attribué à la société marseillaise bAAM!.