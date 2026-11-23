Le parquet de Marseille a annoncé lundi que Christian Estrosi, ancien maire Horizons de Nice, était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour prise illégale d'intérêts. Son épouse Laura Tenoudji-Estrosi l'est pour complicité et recel. France Télévisions, sa filiale France Télévisions Studio, La Tribune et le président de ce média, Jean-Christophe Tortora, devront répondre de recel. L'enquête de la Jirs de Marseille porte sur deux événements organisés à Nice à l'automne 2023, financés par la Ville et pilotés par des médias avec lesquels travaillait la chroniqueuse de Télématin : l'Eurovision Junior de France Télévisions et le Nice Climate Summit de La Tribune. Deux faits sont notamment en cause. Christian Estrosi ne s'est pas retiré lors du vote d'une subvention de 20 000 euros au colloque, où son épouse devait animer deux tables rondes. Et celle-ci a été choisie pour co-animer l'ouverture de l'Eurovision Junior, que la Ville a soutenue à hauteur de 605 000 euros selon Mediapart. La date du procès n'est pas encore fixée.

Placé en garde à vue à l'été 2025 avec plusieurs autres personnes, dont la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte-Cunci, Christian Estrosi n'est plus poursuivi pour une partie des faits. Les soupçons de détournement de fonds publics et de faux en écriture publique ont été classés sans suite. Ses avocats, Mathias Chichportich et Pierre-Olivier Sur, estiment qu'il ne reste qu'un débat juridique sur la forme de sa participation à certaines décisions. "Nous plaiderons et obtiendrons sa relaxe", affirment-ils. Battu aux dernières municipales par Éric Ciotti, l'ancien édile reste visé par d'autres enquêtes. L'une concerne la gestion des Grands Prix de Formule 1 du Castellet. Une autre a été ouverte en septembre par le parquet de Nice sur ses notes de frais.