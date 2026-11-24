Depuis le samedi 21 novembre, Cannes et la Côte d'Azur accueillent la 26e édition du Festival de Danse Cannes – Côte d'Azur. Jusqu'au 6 décembre, 25 compagnies venues de 11 pays se produisent sur 12 scènes du territoire pour faire dialoguer les cultures, les générations et les esthétiques chorégraphiques. Sous la direction artistique de Didier Deschamps, la programmation explore toutes les facettes du mouvement. Elle va des grandes signatures internationales aux nouvelles écritures chorégraphiques, et de la danse contemporaine aux œuvres du répertoire. La musique y tient une place particulière.

Au-delà des spectacles, le festival invite le public à découvrir et à pratiquer la danse autrement : master classes, ateliers, rencontres avec les artistes, projections avec MOV'IN Cannes ou encore une Giga Barre face à la Méditerranée. L'événement est porté par le Palais des Festivals et devient désormais annuel, ce qui l'installe durablement dans le paysage culturel azuréen.