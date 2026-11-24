Cinq entreprises du parc d'activités des Bois de Grasse ont inauguré une boucle d'autoconsommation collective photovoltaïque sur le site de Parfex. Il s'agit de Parfex, dsm-firmenich, Isnard Groupe, Nature & Technologies et Jean Niel – Fragrances & Flavors. Les panneaux installés sur la toiture de Parfex alimentent directement son site industriel. Une partie du surplus est proposée aux entreprises voisines par le réseau électrique existant. Près de 97 000 kWh d'électricité solaire pourront ainsi être partagés chaque année. Les bénéficiaires n'ont ni travaux à réaliser, ni panneaux à installer, ni fournisseur à changer. Les cinq industriels poursuivent trois objectifs communs : maîtriser leurs coûts énergétiques, réduire leur empreinte environnementale et préserver leur compétitivité.

Le projet est né à l'initiative de l'association Entreprises des Bois de Grasse (EBG), qui en assure aujourd'hui la gestion. L'installation a été conçue et réalisée par SUN and GO, entreprise elle aussi implantée sur le parc. Elle a coûté 300 000 euros, dont 270 000 euros (90 %) financés par la SEM Green Energy 06 en qualité de tiers-investisseur, avec l'accompagnement du Département des Alpes-Maritimes. L'opération s'inscrit dans le Plan Climat-Air-Énergie Territorial de la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Elle s'inscrit aussi dans sa démarche d'écologie industrielle territoriale, qui avait retenu le partage d'énergie comme piste de coopération.