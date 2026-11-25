Co-organisé par la FNAIM et l'UNIS, le salon de référence de la copropriété azuréenne ouvre ce jeudi à Nice une édition anniversaire avec 110 exposants. Le marché immobilier local et la rénovation énergétique sont au cœur du programme.

Trente ans après sa création, SOLUCOP reste le rendez-vous de référence de la copropriété sur la Côte d'Azur. Le salon est co-organisé par la FNAIM et l'UNIS, les deux principales fédérations de l'immobilier. Il ouvre ce jeudi 26 novembre au Palais Nikaïa de Nice sa 30e édition, qui réunit 110 exposants couvrant l'essentiel des métiers de l'habitat collectif : rénovation énergétique, maintenance, équipements, services, financement et sécurité. Temps fort de cette édition, l'Immo 360, organisé avec Nice-Matin, rassemble professionnels, experts et décideurs locaux pour analyser les grandes transformations du marché azuréen. Le salon accueille aussi une étape de la tournée nationale Rénov'Acteurs, avec des ateliers pratiques pour aider les copropriétés à engager leurs travaux de performance énergétique en vue des objectifs fixés pour 2050. Radio Immo, partenaire média, y installe son studio pour une série de podcasts.

Les professionnels pourront valider quatre heures de formation pour le renouvellement de leur carte professionnelle, grâce à deux sessions de deux heures consacrées au droit et à la déontologie. Mais SOLUCOP s'adresse aussi directement aux copropriétaires, aux membres de conseils syndicaux et aux syndics bénévoles. Ils pourront rencontrer les prestataires, comparer les offres et assister à des conférences ouvertes à tous. Un accueil spécifique est réservé aux étudiants en immobilier jeudi matin, en présence de représentants de la FNAIM et de l'UNIS. Le salon est ouvert jeudi de 14h à 20h (dès 9h pour les professionnels de l'immobilier) et vendredi 27 novembre de 9h à 17h. L'entrée et le parking sont gratuits, sur inscription : www.solucop.com/nice/inscription.