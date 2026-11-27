À l'Azur Arena d'Antibes, la 24e édition du Top 500 – Génération Entrepreneur de Tribuca et de l'UPE 06 a récompensé la 5e génération de l'entreprise familiale de pneus et de pièces détachées. Le top 10 du palmarès bouge peu, mais 26 nouvelles entreprises y font leur entrée, dont la mouginoise Olyos, directement à la 22e place.

Le Top 500 - Génération Entrepreneur, qu’organise Tribuca avec Philippine Di Leon Fede et l’UPE 06 avec Franck Cannata donne chaque année l’occasion de réunir la grande famille azuréenne de l’entreprise et de faire un tour d’horizon complet de l’économie des Alpes Maritimes. Un état des lieux. Pour sa 24ème édition, qui s’est tenue pour la seconde fois à l’Azur Arena d’Antibes, dans l’antre des Sharks, les entrepreneurs et dirigeants azuréens (environ 200 invités) ont pu ainsi profiter du spectacle : une conférence d’Aïna Queiroz, conférencière, autrice et spécialiste du biomimétisme comportemental (quand les blaireaux et les renards peuvent nous inspirer) ; les numéros des Crazy Dunker, les basketteurs acrobates ; une remise solennelle de six grands prix ; le tout entrecoupé des apparitions survoltées de Sharky, et orchestré par un duo bien rodé d’Isabelle Auzias, rédactrice en chef de Tribune Côte d’Azur et Fabien Hill, speaker de l'équipe de basket antiboise. (Photo DR : les lauréats de ce Top500 2026 en compagnie de ...Sharky).

Côté distribution des prix, comme les années précédentes, ce n’est pas Mane, le “toujours premier” de la classe en termes de chiffre d’affaires (le groupe a dépassé cette année les 2 milliards d'euros), qui a été couronné mais le Groupe Massa. Jean Mane a ainsi remis le trophée de champion de l’année à la famille Massa : le père Sylvain et les enfants, Magali et Cédric à la manœuvre désormais de l’entreprise familiale. Cette 5e génération a su renouveler le modèle initial autour du digital et des garagistes indépendants. Elle a aussi, entre autres, fait évoluer le réseau logistique conçu pour la vente de pneus, vers le marché des pièces détachées. Classé 16ème dans le palmarès des 500, le groupe affiche un chiffre d’affaires rassurant de 321 M€.

Cinq autres prix ont été remis :

Impact : Malongo France avec Jean-Pierre Blanc, vice-président

avec Jean-Pierre Blanc, vice-président Stratégie : ACRI-ST avec Odile Fanton d’Andon, présidente

avec Odile Fanton d’Andon, présidente Performance : Olyos Group avec Thierry Verne, président-directeur général, société mouginoise qui fait une superbe entrée dans le classement à la 22è place !

avec Thierry Verne, président-directeur général, société mouginoise qui fait une superbe entrée dans le classement à la 22è place ! Meilleur Espoir : Logicomix avec Yann Chapellon, fondateur CEO, nouveau aussi dans le palmarès (420ème)

avec Yann Chapellon, fondateur CEO, nouveau aussi dans le Coup de cœur UPE06 : GSF avec Stéphane Quaranta, directeur régional de la filiale GSF Jupiter

Quant au top 10 du classement, il n’a guère changé par rapport à celui de l’an dernier : Pour 2026 le premier est Mane, suivi de Virbac (2è), GSF Group (3è), Amadeus (4è), Vinci Autoroutes groupe Escota (5è), Robertet (6è), CapFun Pierre Houet Associés (7è), SOS Oxygène (8è), Crédit Agricole PCA (9è) et Kone (10è). Une seule et petite différence : la banque Crédit Agricole qui était 10è, derrière l’ascensoriste Kone, lui a grillé une place. A noter quand même 26 nouveaux dans le classement (avec bien sûr 26 entreprises qui en sont sorties). Parmi ces entrées, outre Olyos, REX Capital, Centurion Motors, Wall Street Systems Laboratories, Legapass, une startup niçoise….

A lire aussi, à la sortie de la soirée, la version papier du Palmarès 2026 qui était offerte aux invités. On retrouve y bien sûr l’intégralité du classement avec les chiffres à la clé mais aussi les analyses de Christiane Navas sur l'actualité de l’économie azuréenne et de ses champions.