One Voice donne rendez-vous ce lundi 30 novembre, de 19h à 20h, au rond-point de la Mer à Antibes, entre la route de Nice et la route de Biot. À partir du 1er décembre, la loi du 30 novembre 2021 interdit la détention de cétacés en France. L'association réclame un sanctuaire pour Wikie, 25 ans, et son fils Keijo, 12 ans. Tous deux sont nés à Antibes et vivent toujours dans les bassins de Marineland, fermé depuis janvier 2025. Mathieu Lefèvre, ministre délégué à la Transition écologique, a validé le 15 mai leur transfert vers Loro Parque, aux Canaries, mais celui-ci n'a toujours pas eu lieu. Selon One Voice, ce zoo détient déjà quatre orques et quatre autres y sont mortes entre 2021 et 2024. Ses bassins sont deux fois plus petits qu'à Antibes, et l'Espagne autorise encore les spectacles de cétacés. L'association rappelle aussi que l'autorité scientifique CITES espagnole a rendu un avis défavorable à ce transfert.

Le 29 septembre, dans une réponse publiée à la question d'un député, le ministère a reconnu que l'appel à manifestation d'intérêt lancé en 2024 pour un sanctuaire marin était resté sans suite. Il estime que Loro Parque "apparaît aujourd'hui comme offrant les meilleures perspectives". L'association cite pourtant le Whale Sanctuary Project, qui avance en Nouvelle-Écosse (Canada), et le San Paolo Dolphin Refuge de Tarente, en Italie, déjà opérationnel, qu'elle a contribué à financer. "Les envoyer à Loro Parque, c'est trahir l'esprit de la loi de 2021 et continuer à traiter les animaux comme des marchandises", estime sa présidente, Muriel Arnal. La mobilisation se poursuivra le samedi 12 décembre, de 16h à 17h, devant l'entrée de Loro Parque à Puerto de la Cruz, puis en plusieurs points de Tenerife durant le week-end.