La 4e édition du rendez-vous dédié à la création, à la reprise et au développement d'entreprise se tient ce lundi 30 novembre, de 15h30 à 21h, au Pôle Alpha Sophia Antipolis à Biot et met le réseau professionnel au cœur de l'événement.

La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis organise le lundi 30 novembre la 4e édition de RE-START au Pôle Alpha Sophia Antipolis, rue Laffitte à Biot. Elle s'associe pour cela à France Travail Antibes, à Initiative Agglomération Sophia Antipolis et à l'Office de Commerce et de l'Artisanat d'Antibes Juan-les-Pins. Plus de 30 partenaires spécialisés accompagneront les porteurs de projet : CCI, Chambre de Métiers et de l'Artisanat, couveuses d'entreprises, organismes de financement, Douanes… Chaque participant choisit deux ateliers selon son profil :

"Explorateur" , pour transformer une idée en projet viable : adéquation entre la personne et le projet, étude de marché et business plan ;

, pour transformer une idée en projet viable : adéquation entre la personne et le projet, étude de marché et business plan ; "Bâtisseur", pour sécuriser son lancement : statut juridique, chiffrage et dossier financier ;

pour sécuriser son lancement : statut juridique, chiffrage et dossier financier ; "Propulseur", pour les entrepreneurs déjà installés : prospection commerciale et présence sur le web.

Nouveauté de cette édition, le réseau professionnel est au cœur de l'événement, "parce qu'une entreprise ne se construit jamais seule", soulignent les organisateurs. À 17h30, la table ronde "Le réseau qui a changé mon entreprise" réunira des entrepreneurs. Ils raconteront la rencontre qui a transformé leur projet, le conseil décisif reçu au bon moment ou le premier partenaire qui leur a fait confiance. La Soirée des Connexions prolongera les échanges de 19h15 à 21h. L'événement est gratuit et ouvert à tous, sur inscription auprès de x.prince@agglo-casa.fr.