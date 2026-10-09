La réouverture des établissements n’a pas mis fin à la contestation lycéenne dans les Alpes-Maritimes. Après les fermetures préventives du début de semaine et la manifestation qui a réuni plus de 2 000 personnes mardi à Nice, des rassemblements ont encore eu lieu hier, jeudi, notamment devant les lycées Audiberti à Antibes et Calmette à Nice. Le mouvement touche également l’université : le campus Carlone a été fermé jeudi après le blocage de ses accès par des étudiants. Manque d’enseignants, conditions d’étude et critiques de Parcoursup nourrissent cette mobilisation, soutenue par des syndicats enseignants et des parents d’élèves. Ce vendredi 9 octobre à 8 heures, aucun bilan local consolidé ne permet toutefois de préciser l’ampleur des perturbations du jour.

Pour la semaine prochaine, le principal rendez-vous annoncé est mardi 13 octobre, à l’appel de l’intersyndicale étudiante et professionnelle, relayé par le SNES-FSU. Cette échéance pourrait permettre une nouvelle convergence entre lycéens, étudiants et personnels de l’Éducation, alors que certains jeunes ont exprimé leur volonté de poursuivre les actions après le week-end. Les modalités niçoises (horaire, lieu de rassemblement et parcours éventuel) restent cependant à confirmer, tout comme les établissements qui pourraient être concernés par des blocages lundi ou mardi. À ce stade, les informations disponibles décrivent donc une mobilisation dispersée mais persistante, plutôt qu’une fermeture générale des lycées du département.