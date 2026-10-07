Les 28 lycées des Alpes-Maritimes qui avaient basculé en enseignement à distance rouvrent leurs portes ce mercredi 7 octobre : 17 doivent reprendre l’ensemble des cours, tandis que 11 organisent un retour échelonné, avec un accueil prioritaire des niveaux préparant des examens nationaux. Université Côte d’Azur annonce également la réouverture de tous ses campus après leur fermeture mardi. Ce retour au présentiel ne signifie toutefois pas la fin du mouvement : tôt ce matin, aucun décompte vérifié des établissements effectivement bloqués n’était disponible. Les fermetures préventives des derniers jours ne doivent donc pas être confondues avec des blocus.

La manifestation de mardi a réuni au moins 2 500 personnes à Nice, selon Nice-Matin, associant lycéens, étudiants, enseignants et parents. Ce mercredi, des appels au blocage concernent encore le campus Carlone et l’IUT de Fabron, sans confirmation de leur mise en œuvre à cette heure. Les autorités éducatives misent désormais sur une reprise accompagnée de dialogue : le ministère prévoit, à partir d’aujourd’hui, une demi-journée d’échanges dans les lycées pour recueillir les difficultés et les attentes des élèves. L’évolution du mouvement dépendra notamment de la reprise effective des cours et de la concrétisation des nouvelles actions annoncées.