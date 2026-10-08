La mobilisation lycéenne a marqué un recul hier, mercredi 7 octobre, dans les Alpes-Maritimes, au lendemain de la manifestation niçoise. Les 28 lycées précédemment fermés ont engagé leur réouverture, avec une reprise complète ou échelonnée selon les établissements. Le mouvement reste néanmoins actif : un appel au blocage du lycée Calmette a été diffusé pour ce jeudi matin, tandis que les étudiants du campus Carlone prévoient de renouveler leur action. À cette heure, aucun décompte vérifié des établissements effectivement bloqués n’est disponible, et aucune grande manifestation départementale avec lieu et horaire n'a été confirmée.

La reprise intervient sur fond de polémique après des intrusions dans les cours en visioconférence de cinq lycées du département. Insultes, propos racistes et pseudonymes faisant référence à des auteurs d’attentats ont perturbé certaines séances, entraînant le dépôt de plaintes par les établissements concernés ; l’identité des auteurs n’était pas établie. Alors qu’un nouvel "acte 4" de la contestation est annoncé au niveau national ce jeudi, les autorités misent aussi sur des temps de dialogue dans les lycées. La suite du mouvement dépendra de la concrétisation des nouveaux appels à l’action et de la reprise effective des cours, sans calendrier local précis annoncé pour la fin de semaine à ce stade.