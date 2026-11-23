À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis (CASA) réunit ce mardi, dès 8 h 30, près de 300 collégiens et lycéens à la Maison des associations d'Antibes, chemin de Saint-Claude. Venus de sept établissements (les collèges La Fontonne, Sidney-Bechet, Bertone et La Tramontane, les lycées Audiberti et Jacques-Dolle ainsi que le lycée horticole), ils participent à deux ateliers complémentaires. Le premier est consacré à la justice. Il les réunit avec des avocats, des représentants du SPIP et de la Police nationale autour des droits des victimes, des mesures de protection, du signalement et des sanctions encourues. Le second est dédié à la prévention et animé par PASSAJ Montjoye, la PMI du Département, la Direction Jeunesse d'Antibes et HARPEGES Aide aux victimes. Il aborde les différentes formes de violences, l'égalité filles-garçons, le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles.

L'édition 2026 met l'accent sur les violences intrafamiliales, dont les enfants sont victimes directes ou témoins : chaque année en France, près de 400 000 d'entre eux sont exposés aux violences conjugales dans leur foyer. Un quiz, des mises en situation inspirées du film Le Silence de Jade et un défi collectif doivent aider les jeunes à repérer les situations à risque et à savoir vers qui orienter une victime. Leurs réactions et témoignages seront recueillis en vidéo, en audio et par écrit. Ils serviront à un film qui sera diffusé dans les établissements du territoire. Un second rendez-vous aura lieu le lundi 30 novembre au Pré des Arts de Valbonne. Il réunira le lycée Simone-Veil, les collèges Niki-de-Saint-Phalle, de l'Eganaude (Biot) et du Pré des Roures (Le Rouret) ainsi que des jeunes de la Mission locale, ce qui portera à près de 500 le nombre de jeunes sensibilisés. Cette action complète le travail de "Parenthèse", le service de proximité de la CASA, qui a accompagné 285 victimes de violences conjugales en 2025, contre 188 en 2024